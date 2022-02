Gheorghe Turda și-a făcut analize la plămâni. Ce i-au spus medicii l-a uimit: „Sunt de trei ori A”

Gheorghe Turda a venit în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. El a mărturisit ce anume i-au spus medicii, după ce a mers la un consult, în urma unei răceli. Artistul în vârstă de 73 de ani a făcut dezvăluiri neașteptate, oferind un detaliu despre viața sa privată. Amintim că s-a despărțit de ceva timp de Nicoleta Voicu, o intrepretă de muzică populară mai mică cu 20 de ani.

Gheorghe Turda a venit în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, unde a intrepretat o melodie populară. Întrebat despre sănătate, artistul a făcut precizări neașteptate. Astfel că în urma unei răceli suferite de Crăciun, artistul a mers să își facă anumite analize și consultații, așa cum obișnuiește, de altfel, în fiecare an. Ce s-a constat în urma unui consult la plămâni.

„Am răcit de Crăciun, anul trecut, nu a fost covid, și acum un an și jumătate, și la fiecare an îmi fac un test. Am mers la medic, iar doctorița mi-a zis: ce vârstă aveți pe fișă, că aveți un plămân ca la 35-40 de ani. Pai, i-am explicat de ce, pentru că eu sunt de trei ori A: Antifumat, Antialcool și Afemeiat. Atunci doamna doctor mi-a zis: la al treilea „A” sunteți pe răspunderea dumneavoastră!„, a povestit azi artistul Gheorghe Turda.