Ce probleme de sănătate are Nicoleta Voicu, după ce a avut covid: ‘Este foarte riscant’

Nicoleta Voicu are probleme de sănătate. Ce se întâmplă cu starea sa, după ce a fost infectată cu coronavirus. Cunoscută interpretă de muzică populară vine cu detalii pentru cei care o îndrăgesc. Ce se întâmplă cu cântăreața?

Nicoleta Voicu are probleme de sănătate la scurt timp după ce și-a revenit după infectarea cu COVID-19. Interpreta de muzică populară trece prin momente dificile și nu se ascunde de fanii ei în această perioadă. Fosta parteneră de viață a lui Gheorghe Turda a rămas cu sechele destul de grave în urma experienței cu virusul chinez.

Aceasta este o perioadă și mai grea pentru interpretă pentru că avea planuri mari pe plan profesional, dar totul a fost pus pe stop din cauza pandemiei. Solista a primit recent și un diagnostic de la specialiști.

Concret, ea are niște probleme de coagulare a sângelui și oricând un cheag poate să-i ajungă la un organ vital și astfel să-i fie fatal. Vedeta urmează cu strictețe indicațiile medicului, are grijă de alimentație și ia un tratament cu medicamente naturiste.

„Momentan sunt bine, după perioada această de Covid-19. Cu acele vânătăi sunt niște probleme ce țin de coagularea sângelui, de frică să ajung în spital, am învățat să le țin sub control acasă, deși sunt cu sabia deasupra capului, m-am împrietenit cu moartea.

Am căutat variante de tratamente naturiste și deja totul a devenit un mod de viață. Trebuie să nu mănânc prăjit, să beau aproape zilnic suc de struguri, trebuie să mănânc somon, avocado. În perioada de izolare am mâncat ce am avut și mi-au explodat iar pe corp vânătăile”, a detaliat aceasta.