Celebrul solist Gheorghe Turda (73 de ani) este decis să își refacă viața personală, după despărțirea de Nicoleta Voicu. Are însă câteva pretenții de la cea pe care o va aduce în casă.

Gheorghe Turda vrea să renunțe la burlăcie, dar nu în orice condiții, menționând, pentru Impact.ro, că are niscaiva pretenții de la viitoarea iubită, cu atât mai mult cu cât a ieșit cam șifonat din relația cu Nicoleta Voicu. Acesta are mare grijă atunci când vine vorba de o viitoare relație și nu caută avere.

Până când își va găsi sufletul-pereche, Gheorghe Turda se concentrează pe activitatea artistică, după pauza de un an impusă de pandemia de Covid-19: “Am fost în turneu, în Franța, câteva zile, a fost foarte frumos. Mi-a fost dor de scenă și de publicul care îmi iubește piesele. Mă bucur că a trecut pandemia asta și, încet-încet, revenim cu toate la normal”.

Nicoleta Voicu s-a plâns, în urmă cu câteva luni, că cineva o sună în miez de noapte, însă Gheorghe Turda a menționat, pentru impact.ro, că nu el este autorul apelurilor.

”Povestea aceea cu telefoane date Nicoletei de pe numere necunoscute, la miez de noapte sau chiar mai târziu, e aberantă, de-a dreptul. Păi, ce om cu mintea întreagă ar face aşa ceva?! Am sunat-o, recunosc, de două ori pe fosta mea iubită, Nicoleta, în noaptea de Revelion. Am simţit că trebuie să-i spun, dar nu am avut cu cine vorbi. Cine ştie, poate, dacă mi-ar fi răspuns, i-aş fi spus mai multe, poate mi-aş fi cerut iertare, că poate am greşit şi eu. Dacă ar fi fost loc de împăcare? Nu ştiu? Păcat că femeia asta nu a avut mintea necesară sau, cum se spune prin popor, nu are toate ţiglele pe casă!”, a zis starul.