Gheorghe Turda, replică incredibilă după ce a fost umilit la Măruță în emisiune. Scandal monstru în muzică

Steliana Sima a intrat în gura lupului. Prezența sa, dar mai ales răspunsurile oferite lui Măruță în rubrica sa specială, ”sosurile iuți”, a conturat un scandal în muzica populară. Solista l-a descris în termeni duri pe Gheorghe Turda. Reacția interpretului.

Reacția lui Gheorghe Turda după descrierea făcută de Steliana Sima în cadrul ”La Măruță”

”Spui tot sau îți ia gura foc!” a fost provocarea Stelianei Sima, vedeta care a participat în această săptămână la controversata rubrică a lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. După cum se cunoaște, muzica populară nu a fost lipsită de-a lungul vremii de scandaluri precum în lumea mondenă, ba chiar se poate spune că de acolo au pornit clinciurile, prelungindu-se apoi la orașe. Astfel, sigur că și în acest sector există săgeți de dat și încasat. Steliana Sima a fost întrebată care sunt cele mai mari trei defecte ale lui Gheorghe Turda. Artista a răspuns în consecință și a și lăsat ca întrebarea să fie citită, având opțiunea de a spune în van trei părți negative ale unui om, identitatea lui putând a rămâne necunoscută pentru public. „Intrigant, mincinos și parșiv”, a enumerat cântăreața.

„Nu are cu nimic dreptate in ceea ce a declarat, si sa nu ma puna sa dau declaratii despre ea si activitatea ei artistica. Nu intru in polemica cu ea, In loc sa-mi multumeasca pentru ca eu am pus-o la comanda Ansamblului Ciocarlia. N-am ce sa comentez de bazaconiile pe care le-a declarat, minciuni! Eu i-am dat primul ei premiu, la Floarea de colt, nu stia nimeni de ea. M-am certat cu restul sa-i dau ei marele premiu. Eu am pus-o la comanda in Ansamblul Ciocarlia pentru ca eram seful ei direct”, a declarat interpretul pentru starpopular.ro.

„Nu mă cobor la nivelul ei. Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești”

Mai mult, artista a dezvăluit și o situație rămasă neelucidată între cei doi. Totul ar fi pornit din cauza unui post: „Nu m-a pus el la comanda, eu am fost la un concurs! E un mincinos si un neasumat. S-a scos postul la concurs, m-am dus la concurs… si punct! Cine era el sa ma puna pe mine la comanda?”.

Turda a zis despre această relatare: „Nu comentez cultura ei, relatiile ei si ce persoane au ajutat-o sa ajunga si altfel in functii de comanda, la Ciocarlia. Nu ma cobor la nivelul ei de percepere, inteligenta si, ma rog, altele… Pe cine nu lasi sa moara, nu te lasa sa traiesti. Tot ce am facut eu in Ansamblul Ciocarlia, a distrus ea si cu altcineva.”