Gheorghe Turda intervine în scandalul momentului: ”Vocea lui Theo Rose e incomparabil mai bună decât cea a Irinei Rimes. Pe ea au băgat-o în jurii ca să se afirme!” EXCLUSIV

S-au încins spiritele la ”Vocea României” (PRO TV), după ce Theo Rose a fost atacată de colegii săi, de la masa juraților, pe motiv că promovează muzica lăutărească. Iată însă că, în apărarea solistei de succes, sare Gheorghe Turda: ”După ce criterii o judecă Irina Rimes pe Theo Rose? Nu mă impresionează vocea ei”, declară acesta, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Concurenta Andreea Oprea, în vârstă de 17 ani, a reușit vinerea trecută să întoarcă scaunele tuturor juraților de la ”Vocea României”, Irina Rimes, Smiley și Horia Brenciu&Theo Rose, dar și să bage zâzanie între ei.

Andreea a declanșat un război al declarațiilor după ce a susținut că și-ar dori să cânte muzică lăutărească, precum Theo Rose, pe care o admiră ca artistă.Flatată de compliment, Theo s-a și grăbit să îi ofere câteva sfaturi valoroase tinerei soliste:

Reacția acidă a Irinei Rimes a făcut-o să lăcrimeze pe Theo Rose, care abordează muzica lăutărească, la petreceri, simțindu-se direct vizată.

Cântăreața Theo Rose a atras însă simpatia artiștilor din România, după delicatul moment difuzat în direct. Printre cei care au sărit în apărarea lui Theo Rose, pusă la zid de colegii ei de la PRO TV, pe motiv că abordează muzica lăutărească, se numără și Gheorghe Turda, absolvent de Conservator și cu o experiență de peste 50 de ani, la petreceri, unde distrează nuntașii:

”Eu am ascultat-o adesea pe Theo Rose, are o voce foarte bună, e foarte bine pregatită, a muncit mult ca să ajungă cineva, un nume. Și ce dacă ea cântă la petreceri? Si eu cânt la nunți de peste 50 de ani, dar am fost și pe scenă, am jucat în ”Nunta lui Figaro”, la Operă, sunt absolvent de canto, la Conservator.

S-a luat de ea Irina Rimes, pe care au băgat-o, prin jurii, ca să se afirme? După ce criterii o judecă, căci vocea ei nu m-a impresionat? Vocea lui Theo Rose e incomparabil mai bună decât cea a Irinei Rimes.

Repertoriul lui Theo Rose îmi amintește de cel al Aurei Urziceanu. O știu și pe Raluca Diaconu, sora lui Theo, tot o solistă bună. Mâine chiar am o filmare cu ea, la TV. Sunt ambele extrem de talentate”, ne-a declarat Gheorghe Turda, în exclusivitate pentru Playtech Știri.