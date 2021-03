Fosta iubită a lui Gheorghe Turda trăiește cu frica-n sân. Cineva o urmărește din umbră: “Am depus plângere la Poliție, pentru hărțuire!”

Fosta iubită a lui Gheorghe Turda, Nicoleta Voicu, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, că, de doi ani, este hărțuită atât la telefon cât și pe rețelele sociale, viața sa transformându-se într-un adevărat coșmar: “De doi ani trăiesc un fel de șantaj!”, spune femeia, care speră să scape de tot acest chin, cu ajutorul Poliției, care se află acum pe urmele persoanei care nu-i dă pace.

Îndrăgita cântăreață de muzică populara Nicoleta Voicu se confruntă cu un lung șir de necazuri. De un an a rămas fără concerte, din cauza pandemiei, certurile cu fostul iubit, Gheorghe Turda, sunt la ordinea zilei și, în plus, cineva parcă și-a propus să-i facă viața un chin, abordând-o la telefon, dar și pe rețelele sociale:

Sunt și două conturi false, Alin Niculescu și Eliza Ioana Trandafir, care îmi comentau și, ce nu reușeau pe pagină, îmi trimiteau în privat, până am reușit să îi blochez. Acest lucru e la nivel psihologic, ca să mă determine să renunț la rețelele sociale”.

“De aproape doi ani, trăiesc un fel de șantaj. Pe toate fronturile, ca să zic așa! De la conturi false, care mă denigrează. Nu am postare, în care să nu fiu jignită. Se merge pe premiza că oamenii captează la rău și degeaba ai o sută de comentarii bune, dacă îți vine unul greu te dărâmă.

Totodată, cântăreața s-a plâns și de faptul că este hărțuită de o persoană care o sună obsesiv, cu număr ascuns. Așa că, ajunsă în culmea disperării, fosta iubita a lui Gheorghe Turda a cerut ajutorul Poliției:

“Alte persoane mă sună să îi pun în legătură cu diverși oameni de televiziune, să le spun ce onorarii primesc anumite vedete. Practic, ideea de șantaj, de a mă agăța, de a mă prinde că mă ocup de anumite lucruri, pentru a fi denigrată. Am un număr care mă sună lună de lună. Am făcut un demers la Poliție, este un dosar deja încadrat la hărțuire în urma a ceea ce am scris în plângerea respectivă. Deja s-au mai adăugat alte două plângeri, pentru că, la fiecare lună, când sunt sunată, depun apelurile respective”, ni s-a mai confesat, pentru Playtech.ro, Nicoleta Voicu.