Irina Loghin nu e la primul conflict. Momentele în care îndrăgita cântăreaţă a fost în dezacord cu ai săi colegi

Marea artistă a muzicii populare trece acum prin momente dificile, după ce a fost umilită pe scenă, la Iași, însă Irina Loghin nu este la primul conflict. De-a lungul carierei sale, au existat mai multe momente în care îndrăgita cântăreața a fost în dezacord cu ai săi colegi de breaslă și ar fi avut chiar de suferit din pricina unor „intervenții”. Care au fost cele mai mari cumpene pe care a trebuit să le depășească.

Irina Loghin este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară de la noi din țară. Are o carieră ce se întinde pe câteva decenii, succesul de care se bucură astăzi fiind rezultatul anilor de muncă.

Cu toate că talentul său este de necontestat, a trecut prin mai multe momente grele, episodul de la Iași, când a fost dată afară de pe scenă, fiind doar cel mai recent exemplu.

O mare parte din carieră, Irina Loghin a împărțit scena cu regretatul Benone Sinulescu. Cei doi artiști formau un duet de excepție, bucurându-se de un mare succes la public.

La un moment dat, însă, a rupt orice legătură cu interpretul. Nu și-au mai vorbit ani de zile. Motivul? Irina Loghin ar fi fost deranjată de unele afirmații făcute de acesta. Sinulescu a criticat-o pentru că a acceptat să cânte piese cu versuri „deocheate”.

„Nu am vrut să deschid niciun conflict. Știu că a deranjat-o ce a auzit, dar ar fi trebuit să mă asculte și pe mine. Este adevărat ca eu nu stau în București, pentru că, altfel, sunt sigur ca aceasta neînțelegere ar fi fost rezolvată. Nu am vrut să o jignesc.

Am cântat alături de Irina Loghin în zeci de spectacole, am fost în zeci de turnee, am adus în muzica populara melodii frumoase, adevărate perle. Irina este o mare cântăreață. Eu am vorbit atunci de interpreți fără valoare”, a declarat Benone Sinulescu, în anul 2017.