Gheorghe Turda, despre ultimele concerte alături de Aura Urziceanu: ”Nici n-a mai fost în România”. Ultima ei fotografie din țară EXCLUSIV

Zvonurile că Aura Urziceanu (76 de ani), vocea de aur a jazz-ului românesc, s-ar afla, conform presei, într-un azil din Canada, bolnavă de Alzheimer, i-a luat prin surprindere pe artiștii cu care a colaborat. Mulți susțin că nu mai știu nimic despre situația ei, că i-au cam pierdut urma. Gheorghe Turda, alături de care Aura Urziceanu a susținut, în anii comunismului, numeroase turnee, în America, ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre inegalabila cântăreață: „Era magnifică pe scenă!”

Stabilită în Canada, în urmă cu peste 40 de ani, marea noastră artistă Aura Urziceanu s-ar afla, în prezent, într-un azil, după ce ar fi fost diagnosticată cu Alzheimer, potrivit cancan.ro.

Artiștii cu care marea voce a jazz-ului românesc a colaborat de-a lungul vremii susțin însă că nu mai știu nimic despre ea, de ani buni, că i-au pierdut urma.

Nici compozitorul Andrei Tudor, care s-a fotografiat alături de artistă, în ultima ei vizită din țară, nu este la curent cu situația acesteia: „Nu mai știu nimic, n-am mai vorbit„, ne-a spus el.

Contactat de Playtech Știri, și solistul Gheorghe Turda, care a însoțit-o adesea pe Aura Urziceanu, în turneele din America, ridică din umeri și susține că n-a mai vorbit cu artista, de care îl leagă atât de multe amintiri:

Solistul de muzică populară Gheorghe Turda este de părere că, dacă Aura Urziceanu s-ar afla, într-adevăr, într-un azil din Canada, n-ar fi un lucru chiar atât de grav, precum credem, noi, românii.

Aura Urziceanu, stabilită de peste 40 de ani în Canada, povestea, în 2005, despre concertul pe care îl pregătea în România, după o lungă perioadă de absență din țară, și în care urma să se numere, printre participanți, și fiul ei, tot artist:

În același interviu, Aura Urziceanu mai dezvăluia și cum a luat decizia de a rămâne definitiv în Canada:

„Ca tânără româncă, nu m-am dus pe continentul Americii de Nord la studii. Eu am cântat! Televiziunea canadiană mi-a oferit un contract, am performat, am susținut concerte, după care am rămas acolo.

La un moment dat, lumea de acolo nu înțelegea de ce insist să fiu prezentată ca artist român. Pentru ca sunt artist român! Și pentru că mă mândresc cu țara mea! Căsătoria cu un canadian nu a schimbat cu nimic situația.

În primul rând, România este țara mea și, indiferent dacă plouă, dacă ninge sau dacă e furtună, este cea mai minunată din lume!”