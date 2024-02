Gheorghe Turda, aluzie acidă la adresa fostei iubite Elena Merișoreanu care are multe intervenții estetice. Care e cea mai frumoasă solistă din ”Generația de Aur”, în viziunea lui? EXCLUSIV

Gheorghe Turda este la curent cu toate intervențiile estetice ale Elenei Merișoreanu, solista de muzică populară pe care a adorat-o, în anii tinereții. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Gheorghe Turda a făcut un comentariu cu tâlc la adresa artiștilor abonați la medicul estetician. În plus, el a dorit să precizeze și care este cea mai frumoasă cântăreață, din ”Generația de Aur”: ”Naturală 100%!”, o laudă el.

Gheorghe Turda nu este nicidecum adeptul operațiilor estetice, indiferent de vârstă, însă nici nu vrea să îi judece prea aspru pe artiștii care apelează la astfel de trucuri, pentru a ține timpul în loc. Și fosta lui iubită, din anii tinereții, Elena Merișoreanu, bate adesea la ușa specialiștilor în domeniu, pentru un look fresh:

Citiți și: Elena Merișoreanu, declarații exclusive după noua intervenție estetică. Artista a apelat la ajutorul esteticianului: “Nu îmi plăcea cum stătea machiajul pe ochi” EXCLUSIV

Elena Merișoreanu, celebra solistă de muzică populară, n-a ascuns că adesea merge la medicul estetician, că și-a tatuat sprâncenele și că face injecții de întinerire a tenului. În urmă cu o lună, artista a apelat și la o intervenție chirurgicală, blefaroplastie, pentru a scăpa de pleoapele căzute:

”Nici nu a durat 10 minute operația și nu m-a durut deloc. A făcut cu laser-ul, taie acel surplus de piele. M-am învinețit mai mult sub ochi, nu mult, dacă mi-aș pune ochelari, nu s-ar vedea. Când voi scoate firele, pâna atunci îmi va trece. Oricum, nici nu simt că mi-am făcut ceva. Erau la clinică fete tinere. Eu de ce să nu îmi fac? Sincer, mă deranja când mă machiam că era un pic pleoapa lăsată peste ochi. Acum nu se vede, că sunt umflată. Acum 2 zile m-am operat, dar să știi că nu am simțit absolut nimic. Doar când mi-a făcut anestezia locală, a folosit laser”, declara Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri, imediat după vizita la medic.

Întrebat de Playtech Știri, care artiști de muzică populară au îmbătrânit frumos, reușind să fenteze trecerea timpului, fără să apeleze la operații estetice, artistul Gheorghe Turda ne-a declarat, cu o mare doză de convingere:

”Eu am îmbătrânit frumos și nici că mă dau pe unul mai tânăr! Am grijă de mine, îmi fac mereu analizele, mai iau vitamine, mănânc sănătos, acesta este secretul meu. Iar dintre solistele de muzică populară cea mai frumoasă este, și acum, Ștefania Rareș. La vârsta dânsei, de 80 de ani, nu are nicio operație estetică sau injecții, este o frumusețe naturală 100%! În tinerețe era, ce mai, o superbitate! Era Miss!”, a mai menționat Gheorghe Turda, în exclusivitate pentru Playtech Știri.