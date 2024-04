Gheorghe Mărmureanu, despre un nou seism puternic în România. Când ar avea loc şi ce nu trebuie să faci în cazul unui astfel de cutremur: „Panica vă pune viața în pericol!” EXCLUSIV

Puternicul cutremur de 7,4 grade pe scara Richter, înregistrat pe 3 aprilie 2024, în Taiwan, și urmat de peste 100 de replici, a băgat din nou spaima în români, cu atât mai mult cu cât țara noastră este zgâlțâită aproape zilnic de seisme. Profesorul Gheorghe Mărmureanu, fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului, dar și cercetător științific, ne-a vorbit despre situația din Taiwan, dar le-a oferit și câteva sfaturi turiștilor români, aflați în concediu în țările cu grad mare de seismicitate.

Recentul cutremur din Taiwan, de 7,4 grade pe scara Richter, cel mai puternic, din ultimii 25 de ani, s-a soldat cu 9 decese și peste 900 de răniți. Mai multe clădiri s-au prăbușit. Cunoscuta vedetă de televiziune Dana Mladin, care se afla, în momentul producerii seismului, la etajul 32, al unui hotel din Taiwan, a povestit în detaliu despre șocanta experiență:

”Cutremur! La 8 dimineața mă trezesc într-un bălăngănit groaznic! Sunt în Tainan, cam în sud vestul Taiwanului, și, ca să evit țeapa cu hotelul din Taipei, aici mi-am rezervat cameră la un hotel dintr-un lanț despre care auzisem acum mulți ani că e șmecher: Shangri-la…

Aici am trăit cutremurul de azi-dimineață. Gândindu-mă cum să ajung mai repede la parter! Partea proastă a fost că nu se mai termina! Nu vă pot descrie senzația când te miști cu toată camera și îți aduci aminte la ce înălțime ești! Bine că nu am lustră în tavan, să o fi văzut cum se mișcă ea ca barca pe valuri…

În schimb, toți pereții se cutremurau, toată mobila scârțâia! Când am văzut cât durează, am încercat să filmez, dar nu am putut, la cât mă mișcam! Nici bine nu îmi termin gândul și încep… Și iar bălăngăneala, iar scârțâieli, iar frica….”.