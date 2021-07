Gheorghe Gheorghiu a decis să se însoare! Cunoscutul artist și-a luat inima în dinți și a început să organizeze o nuntă în America. Acesta a făcut câteva dezvăluiri inedite despre Gabriela, logodnica sa din Statele Unite.

Gheorghe Gheorghiu și-a cerut aleasa în căsătorie în decembrie 2020. Cei doi îndrăgostiți se cunosc din copilărie, așa că toată lumea a fost curioasă să afle detalii despre femeia ce l-a făcut pe cântăreț să renunțe la burlăcie.

Artistul se va căsători cu o femeie de afaceri din New York. Aceasta deține un restaurant în Statele Unite ale Americii, iar Gheorghe Gheorghiu va merge acolo pentru a oficializa totul chiar în noiembrie. Mai mult, la eveniment vor participa în jur de 400 de invitați.

„Da, mă voi căsători, uite, recunosc, în noiembrie la New York. E brașoveancă de-a mea, are un restaurant la New York.

Eu sunt jumate-jumate, jumătate acasă, jumătate acolo. E frumos așa. (…) O să fie peste 300, 400 de invitați.”, a zis acesta la Vorbește lumea.