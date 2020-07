Relația de dragoste dintre Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorghiu. ”Mergeam pe stradă și plângeam!”

Înainte de a divorța de Cristian Georgescu, cel care i-a fost alături timp de 22 de ani, Anca Țurcașiu a fost căsătorită cu Gheorghe Gheorghiu, un trubadur autentic de care a divorțat pentru că i-ar fi fost infidel.

Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorghiu, relație de dragoste în anii ’90

Anca Țurcașiu face parte din exaltările tinereții multora după ce a fost protagonista unor scene incendiare în comedia românească ”Miss Litoral”, realizată în anii ’90, dar și confirmarea nobilă a faptului că frumusețea nu cunoaște vârstă. De altfel, tot de atunci kilogramele sunt la fel, ochii sunt la fel, dar nu si zâmbetul, care pare mai senin acum, chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă.

Puțini sunt cei care mai țin minte relația pe care actrița a avut-o în anii 1990 cu Gheorghe Gheorghiu, un fost medic devenit artist îndrăgit de publicul acelor ani, în urma căreia a cunoscut o suferință profundă. Cei doi au fost împreună aproape 4 ani.

„Mi se părea nedrept ce trăisem”

„Era o diferenţă de 16 ani între noi, dar el şi acum e un copil mare, şi atunci era mult mai copil decât mine. Cânta toată ziua la chitară, râdea, mă pupa încontinuu, ţopăia pe stradă ca un copil, iar eu veneam după o relaţie mai serioasă, mai academică, nu ştiu cum să spun, din care probabil că am sărit pentru că a fost o gură de aer”, povestea artista într-un interviu pentru revista Tango, în 2011.

„Am suferit mult. Mergeam pe stradă şi plângeam. Mi se părea nedrept ce trăiam. Aşa că, atunci când am primit invitaţia să plec în turneu în SUA pentru o lună, nu am stat pe gânduri”, a completat aceasta.

Cât despre cum vede cântărețul relația cu Anca Țurcașiu, acum, după decenii de întâmplări: „Am un respect deosebit pentru Anca şi pentru toate iubitele mele. Întotdeauna eu am rămas în relaţii bune cu fostele iubite. Le-am iubit aşa, cu patimă. Am avut o relaţie foarte frumoasă. Anca chiar mi-e tare dragă şi astăzi şi mă bucur că arată extraordinar”,a spus Gheorghe Gheorghiu acum un an.