Gestul uriaș făcut de un român pentru familia medicului erou. Puțini ar fi în stare de așa ceva

Aeronava militară care îl avea la bord pe medicul-erou Cătălin Denciu de la incendiul din Spitalul din Piatra Neamț a decolat duminică dimineață, în jurul orei 7:30, de pe Aeroportul Otopeni. Avionul a aterizat pe un aeroport militar din Bruxelles. Gestul uriaș făcut de un român pentru familia doctorului.

Ajutor pentru medicul-erou. Gestul unui român pentru familia sa

Medicul de gardă rănit în incendiul izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț a fost transferat duminică la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia. Doctorul Cătălin Danciu are arsuri pe 40% din suprafața corpului și este conștient și stabil. Acesta a fost transferat în primă fază la Spitalul din Iași, apoi a fost luat cu o aeronavă militară și dus la Spitalul Floreasca din Capitală.

„După cum ştiţi, un eveniment tragic aici la Spitalul din Piatra Neamţ – incendiu în secţia ATI SARS-CoV-2. Decese în rândul pacienţilor, un medic cu arsuri. Alte trei persoane din aparatul medical cu arsuri de gradul I şi II care necesită internarea. În acest moment se face transferul medicului ars, care acum este conştient, către Iaşi de unde va fi transportat către spitalul Floreasca în această noapte cu un avion sanitar. Ceilalţi 6 pacienţi se transferă în acest moment la Iaşi pentru tratament suport SARS-CoV-2”, a afirmat Nelu Tătaru după discuţia la Piatra Neamţ cu primarul şi managerul spitalului.

A fost felicitat personal de ambasadorul de la Bruxelles

Un român stabilit în Belgia și-a oferit ajutorul în acest caz: „Rog pe cei din Piatra Neamț care ii cunoaste familia eroului de la Piatra Neamț și care a ales sa înfrunte pericolul punând mai mult pret pe viețile semenilor decât pe a lui , sa ii pună in contact cu mine in cazul in care au nevoie de cazare . Le pot pune un apartament la dispoziție cu 2 camere necondiționat pe toată durata șederii in Belgia . De asemenea ii pot lua de la aeroport, ajuta cu traducerea și pune la dispoziție o mașina pentru a se putea deplasa . Apartamentul se afla la nici 2 Km de spitalul unde este internat . Pot fi contactat la numărul meu de telefon 0032/486946467 sau la nr de telefon 0032/472065052 Jora Cecilia”.

Ulterior, acesta a adăugat în secțiunea de comentarii: „Va mulțumesc tutor , cei care ma cunosc știu ca sunt o persoana onesta și am luptat mereu pentru bine . M-a sunat doamna Ambasador de La Bruxelles și in momentul de fata este prezenta la Spital felicitându-ma și spunând ca a fost mișcată emoțional de gestul meu. Ii mulțumesc”.