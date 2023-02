Kate Middleton și prințul Willian au participat duminică seara la decernarea premiilor British Academy of Film and Television Arts. Care este gestul uluitor făcut de Kate Middleton la premiile BAFTA. Fotografii au surprins momentul, nimeni nu se aştepta la asta de la Prinţesă.

Kate Middleton, gest nedemn de familia regală pe covorul roșu de la BAFTA. Ce i-a făcut prințului Willim

Kate Middleton a uimit pe toată lumea duminică seară, la premiile Bafta, printr-un gest nedemn de Casa Regală, după cum susțin unele guri.

Astfel, Kate Middleton a făcut un gest incredibil apucându-l de fund pe soțul ei, Prințul Wiliiam. Momentul inedit a avut loc chiar pe covorul roșu la Premiile BAFTA 2023.

Totul s-a petrecut la defilarea pe covorul roșu

Când cuplul regal a ajuns la Royal Festival Hall din Londra, duminică seară, Kate Middleton, în vârstă de 41 de ani, și Prințul William au schimbat câteva cuvinte, înainte ca ea să se aplece și săfacă gestul care a uimit o lume întreagă.

A fost un moment rar pentru un cuplu, mai ales al familiei regale, pe covorul roșu, însă aceștia au fost entuziasmați de participarea la eveniment, astfel că s-au lăsat luați de val.

Ce rochie a purtat Kate Middleton pe covorul roșu

Kate Middleton a apărut la priemiile BAFTA, pe covorul roșu, cu o rochie asemănătoarea cu cea de acum 4 ani, fiind semnată de designerul Alexander McQueen.

Rochia albă cu un singur umăr a suferit unele modificări minore, respectiv detaliile florale de pe umăr fiind înlocuite cu un alt material.

Ce cercei a purtat Kate Middleton

De asemenea, schimbări au fost și în ceea ce privește accesoriile. Prințesa Kate Middleton și-a completat look-ul cu mănuși negre și o pereche de cercei în valoare de doar 20 de euro, potrivit specialiștilor în modă care i-au analizat ținuta.

În acest an, Gala premiilor BAFTA s-a desfăşurat la Royal Festival Hall din Londra, Marea Briranie. Evenimentul a fost prezentat de actorul britanic Richard E. Grant, după ce în 2022, maestră de ceremonii a festivalului a fost actriţa australiană Rebel Wilson.

„ALL Quiet On The Western Front”, favoritul BAFTA

Marele favorit al galei British Academy of Film and Television Arts a fost lungmetrajul „ALL Quiet On The Western Front”, un remake nemțesc al unui film clasic despre ororile războiului.

Astfel, producția ALL Quiet On The Western Front a primit un număr record de nominalizări, respectiv 14. Nu în ultimul rând, pelicula care poate fi văzută pe și pe platforma Netflix a plecat acasă de la BAFTA cu nu mai puțin de 7 premii.