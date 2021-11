Gestul tulburător al lui Gigi Becali într-o biserică. Și-a dat haina de pe el unui om cu dizabilități. Ce a mai făcut după

Ce gest incredibil a făcut Gigi Becali în curtea unei biserici? Acesta a emoționat pe toată lumea în momentul în care s-a dezbrăcat și a dat haina sa unui om. Ce a făcut ulterior?

Gigi Becali este unul din cei mai cunoscuți credincioși din rândul persoanelor publice din România. Acesta încurajează oamenii să creadă în Dumnezeu și iese mereu în prim-plan cu fapte care ar trebui să fie un exemplu pentru toată lumea.

Finanțatorul FCSB a fost surprins la biserică într-o mare zi de sărbătoare pentru creștinii ortodocși. Afaceristul a stat în ploaie alături de ceilalți români pentru a auzi slujba. El a înghenunchiat la un moment dat în fața unui om cu dizabilități aflat în dreapta lui pentru a-l ajuta.

Totul s-a întâmplat în văzut enoriașilor strânși la Mănăstirea Radu Vodă din București în momentul în care au venit să se închine la moaștele Sfântului Nectarie. Vizibil afectat de omul de lângă el, acesta și-a scos haina, a îngenunchiat și l-a îmbrăcat pe cel care a venit să-i ceară ajutorul.

Scena a devenit cu atât mai emoționantă în momentul în care afaceristul l-a cuprins pe cel aflat în cârje pentru a-l putea proteja mai bine de ploaie și de frig. În imaginile video surprinse de playsport.ro se poate vedea mirarea de pe fața celor aflați la fața locului.

„Fără rugăciune nu se poate. Nu putem să-L mai ignorăm la nesfârșit pe Dumnezeu. Noi am ajuns la așa patimă, încât ea nu te mai poate duce în adânc. Adică e la maximum de jos și, nu se poate tăia decât numai cu rugăciunea.

Rugăciunea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul” și rugăciunea în general este singura armă împotriva dracilor. Ei spun că omul are depresie. E bolnav, are depresie. Dar de fapt nu are depresie.

Sau mai bine zis această așa-zisă depresie de care aflăm astăzi în lume, nu e o boală psihică. Ea este de fapt lucrarea dracilor care îți bagă și îți aduc toate mizeriile în cap, pentru păcatele pe care le-ai făcut.

Și atunci nu poți să dormi și iei tot felul de pastile și începi să te droghezi și devii dependent. Singurul medicament și armă împotriva depresiei este rugăciunea și postul”, spunea Gigi Becali în cadrul unui interviu pentru lumeacredinței.com.