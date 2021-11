Ce a întrebat-o Gigi Becali pe Anca Pandrea când a aflat că are covid-19: ”I-am zis că nu” (exclusiv)

Anca Pandrea a trecut prin momente cumplite, după ce a fost infectată cu virusul COVID-19. Celebra actriță a fost ajutată de către afaceristul Gigi Becali. Latifundiarul a sunat-o deîndată pentru a afla care este starea de sănătate a artistei.

Anca Pandrea trece prin momente cu adevărat dificile, de când a fost diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus. Deși mai are doar două zile de stat în carantină, marea actriță a teatrului și filmului românesc a declarat pentru cei de la Impact calvarul prin care a trecut în ultimele zile.

Fosta parteneră de viață a regretatului actor Iurie Darie a mărturisit că s-a simțit rău și a căzut din picioare, norocul fiind că era acompaniată de o prietenă care a ajutat-o deîndată.

„M-am dus la Spitalul Militar să-mi fac niște analize. Am fost cu o prietenă și ne-am întors cu taxiul. Am venit acasă, nicio problemă. Deodată, am căzut. Noroc cu prietena mea, care a fost cu mine peste tot și era lângă mine.

Nu m-au mai ținut picioarele. M-au dus cu salvarea, aveam saturația de oxigen doar unu, era foarte mică. M-au ținut acolo, am semnat că nu stau în spital, m-am întors acasă.

Apoi am avut febră, 39-40 grade. Am chemat din nou salvarea acum câteva zile. M-au sunat de la DSP că trebuie să-mi iau certificatul verde. Toate procedurile lor sunt atât de alambicate”, a declarat Anca Pandrea, în exclusivitate pentru impact.ro.