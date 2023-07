Gestul superb pe care soțul Mariei Dragomiroiu îl face pentru celebra cântăreață în fiecare zi. E tare norocoasă

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară. Pe lângă succesul răsunător pe care-l are în muzică, artista se poate bucura și de succes pe plan personal. De mai bine de 30 de ani, cântăreața este căsătorită cu Bebe Mihu. Recent, Maria Dragomiroiu a venit la emisiunea lui Măruță împreună cu soțul ei. O alintă, o ajută la cumpărături, e galant și înțelegător, spune artista. Cântăreața nu a ezitat să ofere mai multe detalii despre viața lor personală.

Îndrăgita artistă e căsătorită de mai bine de trei decenii cu partenerul ei de viață, Bebe Mihu. De-a lungul timpului, soțul acesteia i-a fost mereu alături. Se pare că acesta a ajutat-o să treacă peste momentele grele din viața personală. Chiar dacă sunt de mult timp împreună, aceștia se iubesc la fel de mult ca în prima zi. Cei doi continuă să se alinte și să petreacă timp împreună.

Cum te alintă Maria Dragomiroiu?

Maria Dragomiroiu a dezvălui mai multe detalii din viața de familie. Se pare că soțul ei o ajută în îndeplinirea treburilor casnice.

Cine cheltuiește mai mult dintre voi doi?

Surprinzător, se pare că nu Maria Dragomiroiu este cea mai cheltuitoare din casă ci chiar soțul ei. Bebe Mihu a recunoscut că, nu puține sunt situațiile în care cumpără tot felul de lucruri din afară.

”Așa este. Eu când merg în orașe, în străinătate, cumpăr tot felul, iau și lucruri la fel, de exemplu am uitat că am cumpărat o cămașă și am luat una identică”, a răspuns Bebe Mihu.