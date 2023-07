Cu ce se spală pe față Maria Dragomiroiu. Așa își menține tenul fără riduri la 68 de ani

Maria Dragomiroiu este vestită pentru podoaba sa capilară, dar și pentru tenul său perfect. La 68 de ani are un ten impecabil, lipsit de riduri. Ar putea concura cu ușurință cu o femeie de 40 de ani, pentru că interpreta de muzică populară nu își arată deloc vârsta.

Viața de artist este o viață complicată, cu un somn haotic, cu puține ore de odihnă, mai mereu pe drumuri. Așa arată și viața Mariei Dragomiroiu de zeci de ani, însă interpreta de muzică populară este foarte atentă cu părul și tenul ei, pentru că acestea sunt cartea ei de vizită.

Interpreta de muzică populară a recunoscut că nu apelează la trucuri sofisticate sau la creme care mai de care mai scumpe, ci folosește o rutină veche, care îi ține tenul departe de imperfecțiuni.

”Eu nu mă culc până nu mă demachiez, spălându-mă cu săpun de casă, altfel machiajul nu se ia, cu demachiant, adică eu nu simt. Având un ten foarte uscat, trebuie să mă dau cu orice fel de alifii, nu neapărat sofisticate, poate să fie și ulei, mă dau cu ulei de cocos, trebuie să fie gras, pentru că altfel mă strânge fața și nu pot să dorm.

Am grijă de mine, nu pot să zic că sunt așa de la Dumnezeu, suntem toți la fel, trece vârsta peste noi, dar am grijă. Nu merg la cosmetică, pentru că nu am timp, aș merge, așa că mai fac un masaj, am grijă de fața mea categoric, sunt multe modalități acum. ”, a declarat Maria Dragomiroiu.