Gestul superb făcut de David Popovici pentru o mamă cu 3 copii: „Nu stau niciodată pe gânduri”

Gestul făcut de David Popovici pentru o mamă cu 3 copii a emoționat inimile a mii de români. Dublu campion mondial și european în 2022, tânărul de 17 ani a decis să își vândă casca și ochelarii cu care a înotat la Campionatele Mondiale pentru a dona banii Florentinei Filipovici, vicecampioană mondială la canotaj, descoperită cu cancer mamar în stadiul IV.

Gestul făcut de David Popovici pentru o mamă cu 3 copii

Tânărul înotător David Popovici a făcut un gest extraordinar pentru o mamă cu trei copii. Este vorba despre Florentina Filipovici, în vârstă de 28 de ani, vicecampioană mondială la canotaj, suferindă de cancer mamar aflat în stadiul IV.

Sportiva își crește singură cei trei copii: o fetiță de șapte ani, un băiețel de cinci ani și un altul de trei ani. Situația sa a fost prezentată detaliat de către reprezentanții organizației „Hope and Homes for Children Romania”. Imediat cum a aflat despre situația româncei, David Popovici nu a stat deloc pe gânduri și a decis să strângă bani pentru casa Florentinei.

Campionul a transmis public că își donează casca și ochelarii cu care a înotat la Campionatele Mondiale din anul 2022 și la care a câștigat două medalii de aur. La scurt timp după anunț, tânărul a dezvăluit că nu mai puțin de 1.419 oameni au donat pentru Florentina Filipovici o sumă totală de 117.865 de lei.

Ulterior, au mai fost făcute donații în valoare de 140.000 de lei. Ținta finală anunțată de David Popovici ar fi în valoare de 200.000 de lei, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Vezi reacția fabuloasă a lui David Popovici!

Mesajul transmis de campionul cu inimă de aur

„Dacă pot ajuta, nu stau niciodată pe gânduri. Iar dacă echipamentul cu care am concurat la Mondiale poate aduce bucurie, siguranţă şi puţin bine, îl donez cu toată inima. Pentru a fi cât mai mulţi cei care ajută un fost sportiv de performanţă aflat într-o situaţie de viaţă dificilă, vă invit pe voi, cei care mă susţineţi şi spuneţi că îmi sunteţi aproape, ca în aceste 2 zile să faceţi o donaţie de minim 25 de lei pentru căsuţa Florentinei”, a transmis David Popovici, într-o postare publicată pe Instagram.

Reprezentanții „Hope and Homes for Children Romania” au arătat despre vicecampioana mondială la canotaj Florentina Filipovici că are nevoie de o locuință sigură, în care să își crească cei trei copilași.

„Simte că nu va reuși de una singură”