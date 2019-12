Gestul șocant făcut de Monica Gabor cu fiul lui Mr. Pink. Mămicile i-au sărit imediat în cap

Monica Gabor a postat o fotografie care s-a dovedit a fi extrem de comentată de mămicile care o urmăresc. În ce ipostază s-a lăsat imortalizată fosta doamnă Columbeanu alături de fiul iubitului său? Ce au avut mamele să-i reproșeze?

Monica Gabor, ipostază controversată alături de fiul lui Mr. Pink

Monica Gabor a părăsit deja de ani buni România. Acum, trăiește o viață liniștită alături de un afacerist. Mr. Pink și Monica își cresc împreună copiii. Fosta doamnă Columbeanu este mai fericită anul acesta, pentru că și fiica sa este alături de familia pe care și-a întemeiat-o departe de meleaguri. Toate femeile care o urmăresc au apreciat mereu faptul că fostul model nu a făcut comparații între ce doi micuți și că l-a ajutat pe iubitul ei să-l crească pe fiul său.

De data aceasta, tot ele vin cu reproșuri imense către Moni, după ce s-a pozat pupându-l pe băiețel pe gură, în fața bradului de Crăciun. Gestul a fost aspru criticat pentru că mamele au considerat că băiatul este deja prea mare pentru ca un astfel de moment să existe. „Let me love you a little more before you’re not little anymore. 👩‍👦👩‍👧‍👦🌲 #christmas @irina_unicorns we love you 5h”, a fost mesajul Monicăi Gabor din descrierea pozei. „Awww my loved ones ❤️❤️❤️”, a fost comentariul surorii sale din dreptul fotografiei.

„Deplasată poză!”

„Nu sunt de acord cu pupatul pe gură, mai ales că e cam mare să mai fie pupat pe gură. Mai gândește-te data viitoare înainte de a posta o fotografie deplasată. În rest…sunteți frumoși!”, „Băiatul e deja mare și nici nu e copilul său de sânge! Putea evita o asemenea fotografie ambiguă!”, „Deplasată poză!”, au fost doar câteva din comentariile în care mămicile au taxat-o pe Monica Gabor pentru ipostaza nepotrivită