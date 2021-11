Gestul rușinos pe care Joe Biden l-a făcut lângă Camilla Parks. Președintele Americii s-a făcut de râs grav

Vizita lui Joe Biden la COP26 fusese deja oarecum afectată de faptul că părea că adoarme în timpul discursurilor. Dar, recent, au fost dezvăluite și alte lucruri jenante pe care președintele SUA le-a făcut, cu privire la scurta sa vizită la Glasgow. Pe agenda președintelui Joe Biden a fost și întâlnirea de luni cu ducesa de Cornwall, la o recepție oficială. Au vorbit politicos, iar Camilla a fost șocată să-l audă pe Biden făcând un gest reprobabil. Recepția a avut loc la câteva ore după ce Biden părea plictisit și moțăia la deschiderea COP26.

Vizita lui Joe Biden la COP26, plină de peripeții

Este cunoscut faptul că actualul președinte american, Joe Biden, are o vârstă și anumite probleme de sănătate și chiar de orientare. Nu puține au fost gafele acestuia, printre acestea reamintind de căderea pe scările Air Force One, sau de faptul că a confundat nume importante din administrația sa în declarațiile oficiale. Dar cele mai recente au avut loc la întâlnirea la nivel înalt de la Glasgow, cunoscută sub numele de COP26.

La deschiderea oficială, Joe Biden, alături de alți lideri importanți din Europa, s-a aflat în sală, dar părea cam plictisit, iar camerele de luat vederi l-au surprins în timp ce moțăia pe scaun. A fost nevoie ca unul din membrii saff-ului său să vină și să-l trezească. Imaginile au făcut înconjurul lumii, fiind difuzate pe toate canalele media.

După acest episod, în spatele camerelor de luat vederi, Joe Biden a fost principalul invitat la unei recepții oficiale ținute de ducesa de Cornwall și Prințul Charles, în onoare invitaților. Numai că nici aici lucrurile nu au stat bine pentru Joe Biden.

Ducesa de Cornwall și „vânturile” prezidențiale

Conform unor surse, preluate de publicația DailyMail, au povestit că Ducesa de Cornwall a fost surprinsă să-l audă pe Biden tragândvânturi în timp ce au vorbit politicos la întâlnirea globală despre schimbările climatice de la Glasgow săptămâna trecută. „A fost lung și tare și imposibil de ignorat. Camilla nu a încetat să vorbească despre asta.”, a spus sursa citată de DayilyMail.

Președintele s-a întâlnit cu ducesa în timpul unei recepții, la Galeria de Artă Kelvingrove, la care au participat Prințul Charles, Ducele și Ducesa de Cambridge și Boris Johnson. La recepție, care inițial trebuia să fi fost găzduită de regină până când i s-a ordonat să se odihnească de către medici, Joe Biden a fost văzut râzând și glumind cu Prințul William, la un moment dat punându-i o mână pe umăr. Incidentul de la recepția oficială nu a fost comentat în niciun fel de Casa Albă.

„Joe Biden este o gură mare de aer proaspăt”

La COP26, Joe Biden și-a cerut scuze pentru acțiunile lui Trump de a scoate Statele Unite din Acordul de la Paris asupra climei. În același timp, președintele a promis că America va aloca mai multe resurse luptei împotriva schimbărilor climatice. Președintele a fost „atenționat” de opt ori de către organizatori pentru că a trecut de cele trei minute alocate discursului său.

În această vară, Johnson l-a lăudat pe Joe Biden ca fiind „o gură mare de aer proaspăt” în privința schimbărilor climatice, în comparație cu predecesorul său. Președintele Joe Biden a îndemnat liderii mondiali să reducă emisiile de gaz metan cu 30% până la sfârșitul deceniului. „Vacile și alte animale contribuie substanțial la nivelurile globale de metan.”, și-a încheiat discursul Biden la COP26.

Președintele american pierde din popularitate. Donald trump se gândește să revină la Casa Albă

Joe Biden, de 78 de ani, poreclit „Sleepy Joe” de Donald Trump, a stârnit mai multe întrebări din partea rivalilor săi politici cu privire la aptitudinea sa pentru funcția pe care o deține. Aceasta nu este prima dată când Joe Biden se confruntă cu acuzații ca cele de la recepția regală.

În mai 2020, republicanii, inclusiv Donald Trump Jr, au postat un clip video cu Joe Biden care conținea un zgomot suspect în timp ce transmiteau în direct un schimb de cuvinte cu guvernatorul Pennsylvania, Tom Wolf.

Cu toate acestea, s-a descoperit că un videoclip separat care a circulat luna trecută, și care a fost pentru scurt timp în tendințe pe Twitter sub hashtag-ul #Fartgate, a fost modificat pentru a include flatulență falsă.

Donald Trump se gândește să candideze în cursa prezidențială din 2024. După un an la Casa Albă, cotele de aprobare ale lui Joe Biden sunt scăzute, sondajele punându-l pe predecesorul său cu două puncte procentuale înaintea sa.