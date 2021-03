Gestul românilor dornici să se vaccineze. La ce soluție au recurs, de frica virusului

Încă de la începutul campaniei de vaccinare anti-covid, faza a treia, au existat probleme cu locurile pentru vaccinare. Mulți români, programați prin platformă, au ajuns să se vaccineze în alte orașe, decât cele de reședință. Așa a luat naștere o nouă formă de turism, turismul în pandemie. Românii, din disperare, au ajuns să se vaccineze la zeci, poate sute de kilometri distanță de casă.

Numărul mare de persoane care s-au înscris pentru vaccinarea anti-covid a generat o criză a centrelor de vaccinare. Miile de programări au determinat trecerea multora dintre viitori beneficari ai vaccinelor către alte centre din țară. Unele dintre acestea sunt, poate la zeci, poate la sute de kilometri distanță față de orașul de reședință. Un nou fenomen a luat astfel naștere, și anume turismul în pandemie.

Cea de a treia fază a vaccinării, din păcate, a generat și această problemă. Astfel se face că mulți români, disperați și speriați, au decis să meargă acolo unde sunt locuri libere pentru vaccinare, la zeci, sute de kilometri distanță de casă.

Turismu în pandemie a apărut și ca urmare a controverselor iscate de vaccinul AstraZeneca, mulți căutând centre unde se vaccinează fie cu Pfizer, fie cu Moderna. Emilian Isăilă, jurnalist respectabil, a descoperit pe propria piele efectele acestui turism în pandemie, în încercarea sa de a se programa la vaccinare.

”Am găsit Moderna la Siret, Suceava! Trăiască turismul în pandemie! Mi-e să nu se facă ambuteiaje cu cei care răscolesc ţara după vaccin. În Capitală şi Ilfov nu am găsit nici un loc. Iniţial m-am programat în Pipirig, judeţul Neamţ. Lni erau peste 1.000 de locuri disponibile cu AstraZeneca. În judeţele din Moldova erau câteva mii de sloturi disponibile. Ceea ce arată că în această regiune oamenii nu sunt extrem de dornici să se imunizeze.

În final, am schimbat programarea şi am ales ceva la distanţă chiar mai mare. Am încredere în vaccinul produs de AstraZeneca. Dar nu am reuşit să-i conving pe toţi membrii familiei. Fapt care m-a determinat să aleg soluţia mai practică. Adică două călătorii la distanţă de casă, în loc de cel puţin patru. De la Bucureşti la Siret sunt 500 km. Dus-întors, pentru cele două doze, voi face 2.000 km. Prima doză va fi săptămâna viitoare.”, a anunţat marţi jurnalistul Emilian Isailă.