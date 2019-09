Gestul pe care Andi Moisescu l-a făcut pentru Olivia Steer, după 15 ani de căsnicie. Soția vedetei PRO TV a făcut totul public

Olivia Steer formează un cuplu cu prezentatorul TV Andi Moisescu de 15 ani. Cei doi au împreună doi copii. Anii au trecut, momentele bune și-au făcut loc, dar și cele mai puțin bune. Ce anunț a făcut soția vedetei PRO TV, pe Instagram?

Gestul pe care Andi Moisescu l-a făcut pentru Olivia Steer, după 15 ani de căsnicie

În ultima vreme, persoanele publice din România preferă mediul online pentru a-și anunța bucuriile, dar și divorțul. Printre ele se numără Claudia Pătrășcanu, What’s Up ori Elena Ionescu de la Mandinga. În acest caz, nu este vorba despre o separare, ci despre un moment de fericire, împărtășit cu fanii virtuali. Olivia Steer a postat pe contul ei de Instagram o fotografie în care se arată nemachiată, dar radiind de fericire.

În descrierea imaginii, soția lui Andi Moisescu a scris: ”After 15 yars of marrage, we still do” (După 15 ani de căsnicie, tot o facem). În josul postării ei, cei care o admiră o felicită pentru eveniment și îi urează mulți ani alături de partenerul ei.

”Soția mea a fost linșată”

Despre soția sa, care este subiectul multor controverse, fiind atacată constant de mai multe personalități și medici cunoscuți din România, Andi Moisescu spune că are, întâi de toate, curajul de a spune ce gândește, lucru pentru care sigur o apreciază. Amintim că Olivia Steer, jurnalist de profesie, a împărțit lumea medicală în două tabere, în urma declarațiilor făcute despre vaccinuri și cancerul la sân.

„Soția mea nu a fost subiectul unor controverse. Soția mea a fost pur și simplu linșată mediatic pentru că a avut curajul să-și expună un punct de vedere care încurcă niște calcule”, a spus Moisescu.

Steer, despre cancerul la sân

Pentru că am amintit de părerea Oliviei despre cancerul la sân, pentru jurnalistă, boala ar fi încă o mișcare a marilor companii pentru a le convinge pe femei să cumpere tratamente scumpe.