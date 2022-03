Gestul incredibil făcut de polițiștii de rutieră din Iași, după ce patru refugiați ucraineni au fost implicați într-un accident rutier

Patru refugiați din Ucraina, care erau în tranzit prin România, au fost implicați într-un accident rutier și nu au mai putut ajunge la destinație cu mașina personală. Oamenii legii au intervenit și au sărit în ajutorul cetățenilor ucraineni.

În cursul zilei de 8 martie, patru refugiați ucraineni, care se aflau în tranzit, au fost implicați într-un accident rutier pe Drumul European 585 din județul Iași. Mașina cu care se deplasau a fost avariată aproape în totalitate, iar singurul lor mijloc de transport pentru a ajunge în Suedia a fost distrus.

Agentul a încercat să-i ajute pe cei patru, astfel încât a sunat la o pensiune din zonă, acolo unde i-a cazat pe cei doi copii și cele două femei. A doua zi, oamenii legii au reușit să le găsească un autocar care merge spre Suedia celor patru refugiați. Aceștia au fugit din calea războiului pentru a ajunge la rudele lor, acolo unde, spun ei, vor sta până se va termina războiul.

Un grup de tineri refugiați din Ucraina au fost plăcut impresionați de ospitalitatea românilor. Aceștia au fost opriți în trafic de un echipaj al poliției rutiere din Sebeș, pentru un control de rutină. Când agenții le-au văzut actele, au hotărât să-i ajute pe refugiați.

”Ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie. Ne-au condus la un restaurant și ne-au făcut cinste cu masa. Românii sunt inimoși. Vă mulțumim mult! Am fost impresionați de ospitalitatea și generozitatea cu care am fost tratați”, au spus tinerii.