Gestul impresionant făcut de doi polițiști după ce au oprit în trafic un grup de tineri ucraineni. „Românii sunt inimoși”

Un grup de tineri din Ucraina, care au fugit din calea războiului, și-au găsit refugiul în România în această perioadă. În trecere prin Sebeș, au fost opriți în trafic de doi polițiști de la poliția rutieră. Oamenii au fost cu adevărat impresionați de gestul emoționant făcut de agenți.

Obosiți după drumul lung pe care l-au parcurs în ultimele zile, tinerii au fost opriți în trafic de Poliția Rutieră Sebeș, pentru un control de rutină. În momentul în care cei doi agenți le-au văzut actele și au văzut de unde provin, polițiștii au decis să vină în sprijinul ucrainenilor și să le facă o surpriză.

Întâmplarea a fost relatată pe rețelele de socializare. Agenții de poliție au povestit cum tinerii erau obosiți și le era foame, însă nu știau exact unde pot mânca. Aceștia au mai adăugat, spunând că au fost opriți de mai multe ori de Poliția din România.

”Ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie. Ne-au condus la un restaurant și ne-au făcut cinste cu masa. Românii sunt inimoși. Vă mulțumim mult! Am fost impresionați de ospitalitatea și generozitatea cu care am fost tratați”, au spus tinerii.