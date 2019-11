Gestul făcut de fiul Vioricăi Dăncilă, după ce mama lui a pierdut conducerea PSD! A ținut să afle toată lumea ce crede despre ea

Victor, fiul Vioricăi Dăncilă, a făcut un gest prin care a adus la cunoștință tuturor ce crede despre mama sa, după ce aceasta a pierdut conducerea PSD. Ce a postat pe rețelele de socializare?

Viorica Dăncilă (55 de ani) este căsătorită cu Cristinel Dăncilă, manager la OMV Petrom și fost consilier PSD în Consiliul Județean Teleorman. Cei doi au un fiu, Victor Florin, pe care l-au înfiat în ianuarie 1990, pe când Dăncilă era profesoară de tehnologie de numai 26 de ani. Atunci, băiatul era născut chiar în ianuarie, prima lună a României libere de comunism.

„Eu am vrut să-l las în spital, că nu mai puteam să-l îngrijesc și pe el! Cred și acum că am făcut bine și am văzut și eu la televizor că doamna l-a îngrijit bine”, spune Floarea Trocan, mama naturală a lui Victor, al 8-lea la părinți.