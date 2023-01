Ce a făcut Sebastian Dobrincu pe aeroport, la întoarcerea în România. A povestit fără nicio jenă

Sebastian Dobrincu este primul concurent de la Survivor România 2023 care a fost eliminat din considerente medicale, încă de la începutul competiției. Celebrul antreprenor a fost nevoit să părăsească reality show-ul după ce s-a accidentat la picior, în timpul unei probe. Ce a făcut pe aeroport, când s-a întors în România.

Sebastian Dobrincu s-a întors pe meleagurile natale, după ce a fost eliminat de la Survivor 2023 pe considerente medicale. Juratul de la Imperiul Leilor a avut parte de un accident nefericit în timpul unei probe, motiv pentru care specialiștii nu i-au dat acordul să se reîntoarcă pe traseu.

Proaspăt întors pe aeroportul Otopeni din Capitală, Sebastian Dobrincu a fost întâmpinat de oameni dragi și de urmăritorii săi, Faimosul fiind copleșit de atențiile celor din jur.

Invitat în cadrul emisiunii La Măruță, vedeta PRO TV a mărturisit că a trăit o experiență unică în Republica Dominicană și că s-ar întoarce oricând la Survivor România.

Sebastian Dobrincu s-a prezentat, de urgență, la spital pentru ca medicii să-i facă toate analizele și examinările necesare pentru a afla exact ce probleme are la picior.

Potrivit declarațiilor antreprenorului, Sebastian Dobrincu ar fi suferit o accidentare gravă la picior, soldându-se cu o posibilă ruptură de placă plantară. Cu toate acestea, diagnosticul final va fi pronunțat după ce vin rezultatele RMN-ului.

„Diagnosticul urmează să îl aflăm după RMN. Abia ce l-am făcut. Ruptură de placă plantară. Am șuruburi. Nu mai am lacrimi de vărsat, am plâns în hotel în Domincană. Am vrut să stau acolo să trăiesc experiența vieții.

Eu m-am urcat pe pilonul de lemn și am alunecat. M-am dus pe spate, am căzut, dar era o bucată de lemn și mi-am prins glezna acolo, iar când m-am întorc”, a completat Sebastian Dobrincu la PRO TV.