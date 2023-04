Ce se întâmplă cu Sebastian Dobrincu după accidentarea de la Survivor: “Am ales să încerc să mă obișnuiesc cu ideea” VIDEO EXCLUSIV

Sebastian Dobrincu a părăsit competiția din jungla Dominicană mult mai repede decât s-ar fi așteptat, din cauza unei accidentări la picior. La mai bine de două luni de la acea întâmplare nefericită, tânărul antreprenor a povestit în interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri cum a fost experiența trăită la Survivor România și de ce a ales să nu se mai opereze la picior.

De ce nu s-a mai operat la picior Sebastian Dobrincu după accidentarea de la Survivor

Iubita lui, Ioana Ignat, nu a fost de acord ca el să plece în jungla Dominicană, însă i-a respectat dorința. Îndrăgostiții au petrecut o lună în America, unde au îmbinat munca și distracția.

Au filmat un videoclip în Malibu, Sebastian jucându-și rolul din viața reală, acela de iubit al Ioanei Ignat. Artista va cânta alături de DJ Project în următoarea perioadă.

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au venit împreună, duminică, la evenimentul Survivor. Marea Unificare, unde s-au reunit Faimoșii și Războinicii, care au ieșit din competiția de la Survivor. Cu această ocazie, am aflat ultimele noutăți din viața lor.

Sebastian, cum se poate să ai atât de mult ghinion? Să fii pregătit pentru traseu, să fii bine psihic și să aluneci la acea probă

Pe o parte Dumnezeu îți dă, pe o parte îți ia, cred. Viața e frumoasă cu bune, cu rele, nu e genul de experiență pe care puteai să o planifici. Plecarea mea cu totul a fost spontană, eram pregătit de orice, mai puțin de o accidentare, m-a luat pe neașteptate.

Mă bucur că am apucat să trăiesc experiența asta cu tot ce are ea de oferit: cu suferințe, cu bucurii, cu consilii, cu înfrângeri, cu victorii. Per total cred că am ieșit pe plus, am făcut o investiție bună.

Sebastian Dobrincu: „Trebuie să te obișnuiești să nu faci nimic, să te uiți la cer pur și simplu”

Ce a fost cel mai greu de acceptat în jungla din Dominicană?

În primul rând să fii departe de cei dragi, deși, la un moment dat, prin prisma adrenalinei cumva te obișnuiești și uiți de grija asta, ești atât de focusat și de stresat, de angrenat în ce se întâmplă.

În primul rând plictiseala, cred că asta este, faptul că nu știi ce urmează, trăiești într-o continuă așteptare și asta pe mine pe roade.

Eu nu sunt genul care poate să stea pe loc, să nu facă nimic, să nu aibă un obiectiv și acolo trebuie să te obișnuiești să stai, să nu faci nimic, să te uiți la cer pur și simplu, să numeri câte păsări trec, câți nori mai vin și pleacă, pentru că nu ai ce să faci o zi întreagă. Aparent tot 24 de ore are, dar trec altfel în condițiile alea.

Cum ești cu sănătatea, cu piciorul? Ai făcut acel RMN, medicii ce ți-au recomandat să faci mai departe?

Am consultat mulți doctori până să iau o decizie, unii îmi sugerează să mă operez, unii îmi sugerează că mai rău fac.

Operația este foarte dificilă și sunt foarte puține cazuri în lume care au avut rezultate bune pe termen lung, așa că am ales să încerc să mă obișnuiesc cu ideea că o să trăiesc cu un deget falit, un deget în minus.

Sunt niște articulații care nu o să se mai repare, sunt niște cartilagii rupte care nu se repară singure și, prin kinetoterapie, prin reflexoterapie, încerc să mă adaptez așa la viața asta de șchiop.(râde)

Dar dureri mai există?

Da, mai am dureri când alerg, dar mă obișnuiesc cu ele. În comparație cu câte cred eu că am câștigat după experiența asta, cred că a fost un preț cinstit, se putea să coste mai puțin în schimb.

Ioana Ignat: „S-a încăpățânat să meargă la Survivor”

Ioana, ai stat cu inima strânsă știind ce probe dificile sunt la Survivor?

Ioana: Am avut emoții pentru el, normal, de fiecare data când l-am privit și a fost foarte intens și pentru mine, dar am fost încrezătoare că o să fie bine și că o să se descurce, pentru că îl cunosc și știu ce poate.

Când te-a anunțat că pleacă la Survivor, ai fost de acord sau ai încercat să-i schimbi părerea?

Ioana: Am încercat și asta.

Sebastian: Nu a fost de acord cu plecarea. A zis-o cu jumătate de gură: faci cum vrei până la urmă.

Ioana: Am încercat să-i schimb părerea, dar nu s-a putut. S-a încăpățânat să meargă.

Sebastian: Dar a fost înțelegătoare până la urmă. Și reciproc ar fi fost, cred că aș fi avut aceeași reacție, nu aș fi fost de acord să plece în junglă câteva luni.

Ioana: Dacă era invers nu mă duceam, mă convingea să nu mă duc.

Sebastian: Nu cred că ai cum să o convingi pe Ioana să se ducă acolo! A înțeles că e important pentru mine și că e o experiență pe care mi-o doresc foarte mult și iat-o înțelegătoare!

Ioana: Da, și m-am bucurat că a venit mai repede acasă.

Sebastian: Da, asta mă gândeam că a făcut ceva vodoo, ceva vrăji pe acolo să mă întorc mai repede!

Ioana: Nu, nu mă ocup cu asta.

Sebastian: Nu se ocupă, ea e cu hiturile, doar cu muzica.

Ioana Ignat: „O să merg cu DJ Project în concerte”

Pe plan profesional ce pregătești? Aveți și o piesă împreună?

Ioana: Urmează un clip împreună de data asta. Piese am tot lansat.

Sebastian: Putem să facem un album împreună.

Ioana: O să lansez eu o piesă unde am filmat împreună. În rest, anul acesta o să merg cu DJ Project în concerte și să anunț un album, merge treaba.

Sebastian și Ioana au petrecut o lună în America

Ce rol are Sebastian în acel videoclip?

Sebastian: actor neplătit!

Ioana: Eu am vrut să-l plătesc, dar nu a vrut! Are același rol ca și în viața reală: de iubit.

Sebastian: Îți dai seama ce actor bun am fost! Nici nu a trebuit să joc! A venit natural!

Ioana: O să fie foarte frumos. Abia aștept să vedeți!

Sebastian: Partea mai frumoasă, că nu ai menționat, am filmat clipul în Malibu, în Los Angeles, unde am stat o lună, cred că asta era cel mai interesant de fapt, că noi am tot filmat clipuri. Sunt și peisaje de vis, am stat împreună acolo o lună, am apucat să filmăm și clipul acesta, să explorăm frumusețile Americii.

A fost și prima oară pentru Ioana că nu a ajuns în America, am marcat momentul ăsta într-un mod frumos, să rămână acolo în arhivele internetului.

Deci după Dominicană ți-ai încărcat bateriile în America. A fost și o vacanță?

Sebastian: Eu m-am dus cu treabă initial, filmările s-au legat după. Știi ce mi-a făcut Survivor mai presus de orice? Chef de muncă!

Când m-am întors, voiam să merg, să fac, să călătoresc. În atâta plictiseală acolo, mi-am încărcat bateriile, mi-au venit nu doar idei multe, nu aveam timp să le mai execut, de unde aveam prea mult timp, dintr-odată nu mai aveam timp. Mi-a dat și mult chef, m-a împins de la spate.

La cât am frecat menta acolo, hai să fac ceva, să creez, să mă apuc de treabă. Deci pe planul acesta, uite, m-a ajutat să mă apuc de chestiile pe care le-am tot amânat, să mă apuc de treaba pe care am tot împins-o așa.

Video: Daniel Bălan