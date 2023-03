Gest impresionant al lui Gigi Becali la mormântul lui Cornel Patrichi. Dezvăluiri de la parastas: „Mi-au dat lacrimile” EXCLUSIV

Cornel Patrichi, cel mai bun dansator român din toate timpurile ar fi împlinit 79 de ani, mâine, pe 1 aprilie. De ziua lui, însă, ca o coincidență stranie, va avea loc parastasul de 7 ani. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, văduva Cornelia Patrichi, stabilită în Italia, la fiul ei, ne-a povestit și despre un gest impresionant al lui Gigi Becali la mormântul lui Cornel Patrichi.

Fosta mare dansatoare Cornelia Patrichi a dat timpul înapoi, în vremea când ea și Cornel Patrichi erau o familie fericită și când ziua de 1 aprilie le umplea casa de invitați.

„Trebuia să-l serbăm pe Cornel, în fiecare an, căci, fiind născut pe 1 aprilie, o zi pe care o rețin ușor toți, deja se anunțau din timp că vin la petrecere. Când eram mai tineri, nu mergeam la restaurant, ci închiriam câte o vilă la Snagov. Mai apoi, când am avut casa de la țară, mergeam acolo, cu toții, balerine, regizori, aveam prieteni foarte mulți, mai ales din lumea artistică. Cornel nu voia cadouri, de ziua lui de naștere, iar când se serba, tot el gătea, îi plăceau mult peștele prăjit și saramura”, ne-a declarat Cornelia Patrichi, exclusiv pentru Playtech Știri.

Ca o coincidență stranie și dureroasă, ziua de naștere a regretatului dansator Cornel Patrichi, 1 aprilie, coincide cu parastasul de șapte ani. Cornelia Patrichi a pregătit pachete cu mâncare, iar mâine va merge la Cimitirul Pipera, unde este înmormântat soțul ei și unde preotul va ține o slujbă de pomenire:

Stabilită în Italia, alături de fiul ei și de nepoate, Cornelia Patrichi merge rar la cimitir, la soțul ei, doar atunci când revine în țară. Însă, are sufletul împăcat că un prieten drag, de familie, care a ajutat-o enorm, în cele mai grele momente ale vieții, are grijă ca la mormântul lui Cornel Patrichi să fie mereu flori și o lumânare aprinsă.

De altfel, Gigi Becali a fost și cel care a ajutat familia Patrichi, în urmă cu șapte ani, cu acest loc de veci din Cimitirul Pipera.

Cornelia Patrichi este topită după nepoate, cu atât mai mult cu cât cea mare le-a moștenit pasiunea pentru dans:

„După decesul lui Cornel, eu locuiesc în Italia, cu fiul meu. Fericirea mea sunt nepoatele. Cred că cea mare, în vârstă de cinci ani, seamăna bine cu Cornel, ea și dansează, ne-a moștenit această pasiune. Se uită la videoclipurile cu mine și cu Cornel și zice: „Uite-l pe bunicul!”. Știe că el e bunicul. Fetițele sunt mai blonduțe, cea mică e roșcată, ca mine. Zilele acestea, am stat la Cluj, la sora mea. Iar în București locuiesc acum la prietena mea, Doinița, deși am și o garsonieră, împreună facem și cumpărăturile pentru parastas”.

Cornelia Patrichi ne-a dezvăluit, la șapte ani de la decesul celebrului dansator, și de ce nu a dorit ca soțul ei să fie înmormântat în costum, conform tradiției:

„Așa am hotărât eu, nu am vrut ca el să arate ca un cioclu. L-am îmbrăcat cu o cămașă albă, marca Armani, cu un pulover galben, marca Polo Ralph Lauren, galben, legat așa, peste umeri, blugi, și mocasini din piele întoarsă. Avea și costume scumpe, dar am refuzat. Costumele lui le-am dăruit, după înmormântare, am mai păstrat doar câteva lucruri, care i-au aparținut, și pe care le voi păstra toată viața în șifonier”.