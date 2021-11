Georgiana Lobonț, operată de medicul lui Celine Dion. Prin ce dramă a trecut: ‘Mi-a salvat viața’

Georgiana Lobonț s-a luptat cu probleme grave de sănătate. Interpreta de muzică populară a fost la un pas să își piardă vocea, așa că nu mai știa ce să facă pentru a trece peste provocările din viața ei. În cele din urmă, aceasta a apelat la ajutorul medicului care s-a ocupat de Celine Dion.

Vocea Georgianei Lobonț a avut de suferit după ce vedeta a participat la mult prea multe evenimente. Oboseala și-a pus amprenta asupra ei, însă aceasta nu a putut să ia o pauză nici măcar în momentul în care și-a dat seama că nu totul merge așa de bine precum crede din punct de vedere al sănătății.

Totuși, până la urmă, interpreta de muzică populară a mers la Paris pentru a cere ajutorul medicului care s-a ocupat de foarte multe vedete de la Hollywood, printre care și Celine Dion. Vedeta a mărturisit că specialistul i-a salvat viața, iar vocea ei este mult mai frumoasă după operația suferită.

Mi-a făcut vocea mai frumoasă ca înainte. Am aflat de el printr-o cunoștință, ea avea probleme și avea pe cineva în Paris. Are poze cu Celine Dion, cu Michael Jackson, are autografele lor în cabinet.

„În 2019, am simțit că nu era ceva ok cu vocea mea, am răgușit foarte tare. Dar nu puteam să îmi anulez evenimentele, să nu lucrez. Artiștii nu vorbesc deschis despre problemele ăstea. Pe multe colege le-am trimis la Paris, doctorul mi-a salvat viața, nu îmi vine să cred.

Interpreta de muzică populară a recunoscut că operația și cheltuielile care au venit cu această intervenție au făcut-o să scoată mulți bani din buzunar. Totuși, ea nu s-a mai gândit la nimic în momentul în care s-a îmbolnăvit, fiind gata să ofere orice sumă pentru a se face bine.

„În noiembrie m-am dus la tratament, am făcut 4 luni de zile. În februarie, în următorul an, m-am operat. Adică în 2020, înainte de pandemie. Nu am avut voie să vorbesc deloc și am făcut 3 luni pauză vocală, nu am avut voie să cânt.

Am plătit 6.000 de euro pe operație, plus alte cheltuieli, medicamente, transport. Undeva la 12-13 mii de euro am ajuns. M-am rugat la Dumnezeu să mă ajute, voiam să dau toți banii, doar ca să mă fac bine.

Noi am investit tot ce am avut doar în mine. Am tras foarte mult, de asta mi-am atras problema. A fost obositor. Eu nu merg la programe, eu merg cu toată echipa mea. Cântăm tot evenimentul.”, a mai zis ea.