Georgiana Lobonț a răbufnit după ce internauţii i-au spus că are o căsnicie nefericită. Ce a dezvăluit despre Rareș Ciciovan

Georgiana Lobonț nu a mai suportat și a răbufnit după ce internauţii i-au spus că are o căsnicie nefericită. Ce a dezvăluit despre Rareș Ciciovan, acum, după ce în urmă cu câteva săptămâni anunța că se desparte de celebra cântăreață de muzică populară.

În urmă cu ceva timp, Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț anunța că se desparte de cântăreață, fapt care nu s-a mai adeverit într-un final.

Acum, lumea spune despre Georgiana Lobonț că nu ar avea o căsnicie așa de fericită.

Cu toate astea, Georgiana Lobonț susține că nu este adevărat, că este fericită lângă Rareș Ciciovan, având astfel o replică pentru cei totți care nu o cred.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au avut mai multe puțin plăcute de-a lungul căsniciei lor. Au fost de mai multe ori în pragul divorțului, ultima dată vehiculându-se că motivul ar fi chuar Armin Nicoară, finul cuplului.

Rareș Ciciovan a făcut numeroase declarații privind mariajul său și al cântăreței, spunând că nu mai pot continua împreună. După, s-au împăcat, însă niciunul nu a lămurit public lucrurile, astfel că fanii nu știu ce să mai creadă.

La puțin timp după anunțul de despărțire, cei doi s-au fotografiat împreună și și-au adresat numeroase declarații de dragoste. Astfel, o parte dintre fanii celor doi consideră că artista nu are o viață fruoasă alături de actualul soț și că stau împreună mai mult de dragul copiilor.

Vrând să demonstreze că este cum nu se poate de feriită alături de soț, artista a postat un mesaj în acest sens.

La vremea anunțării ultimei despărțiri, presa a scris că Georgiana Lobonț l-ar fi înșelat pe Rareș Ciciovan cu finul lor, Armin Nicoară, lucru infirmat de către acesta din urmă.

„Nu am înaintat actele de divorț. Le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat. Cu asta am spus tot. Un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile. Nu poate fi impuls de moment. Impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit. S-a terminat. E simplu”, anunța Rareș Ciciovan în urmă cu o lună, după care declarația a fost dat uitării.