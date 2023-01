Cum au fost filmaţi Armin Nicoară şi Georgiana Lobonţ după scandalul divorţului. S-a întâmplat chiar în vacanţa din Maldive

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț sunt unii din cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere din noua generație. Din păcate, tinerii și-au surprins fanii cu un scandal incredibil la care nimeni nu se aștepta. Care este acum relația dintre cei doi și cum au fost filmați după divorțul artistei anunțat chiar de partenerul ei. Majoritatea cred că Armin Nicoară a intervenit în relația femeii.

Georgiana Lobonț și Armin Nicoară sunt unii din cei mai vizibili și iubiți artiști de muzică de petrecere din noua generație. Cei doi sunt prieteni buni, dar se bucură și de o relație mai specială după ce solista a decis să îl cunune pe tânăr. Aceștia sunt foarte apropiați și își petrec mult timp unul în preajma altuia.

Gurile rele spun însă că între ei ar fi ceva mai mult, mai cu seamă că au fost surprinși ținându-se de mână și în ipostaze mai intime în timp ce Armin îi pupa piciorul Georgianei în cadrul unui videoclip. Mai mult decât atât, declarațiile soțului femeii din ultima vreme au pus paie pe foc într-un scandal care avea să înceapă.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi.

Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. – să se împace) dar acum, astăzi, e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență”, a spus soțul Georgianei Lobonț pentru Spynews.ro.