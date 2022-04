George Simion se căsătorește. Cum arată iubita liderului de la AUR și când este programată nunta

Bat clopote de nuntă pentru George Simion. Controversatul lider al Alianței pentru Unirea Românilor este pregătit să ajungă în fața altarului alături de Iulia, femeia vieții sale, acolo unde îi va jura iubire eternă. Cine sunt nașii celebrului politician.

George Simion se însoară și nu poate fi mai fericit de atât. Liderul AUR și-a împărtășit bucuria cu oamenii care-l urmăresc, atunci când a făcut anunțul în exclusivitate la România TV, în cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu.

Politicianul se va căsători pe data de 27 august 2022, iar grandiosul eveniment va avea loc într-o locație de top din România. George Simion nu a dat detalii privind cine vor fi părinții spirituali ai săi și ai frumoasei lui logodnice.

Singurul detaliu pe care liderul AUR l-a oferit în această direcție este faptul că el și viitoarea lui soție au decis că vor avea mai multe perechi de nași.

Conform informațiilor apărute în mediul online, Iulia, logodnica lui George Simion, este controlor financiar la o multinațională cu sediul în Franța. Frumoasa blondină a studiat Dreptul la Universitatea Ecologică și are un master în consultanță în afaceri, la Facultatea de Administrație și Afaceri, la Universitatea din București.

În 2021, când a fost invitat de Denise Rifai la emisiunea 40 de întrebări, George Simion a explicat motivul pentru care mereu a fost discret în privința relației sale amoroase cu Iulia.

De asemenea, liderul AUR a mărturisit de ce a ținut-o ascunsă pe viitoarea lui soție, departe de ochii curioși ai presei, până acum.

„Pentru că sunt într-o postură în care e dificil, vă dați seama, fiecare gest de-al ei o să fie apreciat, judecat s.a.m.d.

Îmi pare rău de ceea ce am scris pe blog, dar cu toții avem talente de poet, la un moment dat. Nu e ficțiune, așa am simțit la momentul ăla, aveam 22-23 de ani.

Am 34 de ani, sunt necăsătorit, vreau să mă căsătoresc anul viitor. Pe politică pot să vorbesc ore întregi… Am o relație, sigur, iubesc o fată. Am o familie care m-a crescut, am o soră, mama și tata au tras din greu ca să ne crească.

În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpad, ai mei m-au crescut cum au putut!”, a declarat George Simion la Kanal D, acum un an de zile.