George Simion, primele declarații despre nunta cu iubita secretă. Când va avea loc evenimentul

George Simion este un politician devenit cunoscut odată cu înființarea partidului AUR, care a avut un real succes în rândul cetățenilor. Tânărul, în vâstă de 34 de ani, a dovedit românilor că acolo unde există ambiție și determinare se poate orice, devenind un exmemplu pentru multă lume. Cu toate acestea, viața sa privată a fost ținută departe de ochii curioșilor, însă, recent, acesta a dezvăluit câteva informații extrem de personale despre iubita și familia sa.

Liderul AUR a fost invitat duminică seară în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, acolo unde moderatoarea Denise Rifai își provoacă invitații să răspundă la cele mai incomode întrebări. Astfel, George Simion nu a scăpat nici el de astfel de momente, așa că, fără rețineri, a fost abordat cu privire la viața sa sentimentală.

La întrebarea „De ce vă țineți iubita ascunsă? ”, George Simion nu s-a sfiit să răspundă scurt și cuprinzător că dorește să-și țină viitoarea soție departe de ochii lumii și ai presei, pentru a-i acorda libertatea de care orice persoană are nevoie. Dezvăluindu-i identitatea, tânărul politician susține că i-ar provoca partenerei sale un mare discomfort, fiind încontinuu subiectul unor bârfe sau atacuri, prin simpla poziție pe care o are în raport cu George Simion.

„Pentru că sunt într-o postură în care e dificil, vă dați seama, fiecare gest de-al ei o să fie apreciat, judecat s.a.m.d. Îmi pare rău de ceea ce am scris pe blog, dar cu toții avem talente de poet, la un moment dat. Nu e ficțiune, așa am simțit la momentul ăla, aveam 22-23 de ani”, a explicat George Simion.

Liderul AUR a dezvăluit că dorește ca anul viitor să-și întemeieze o familie, subliniind că face parte dintr-o familie modestă care a făcut eforturi mari pentru a-l crește pe el și pe sora sa. Într-o intervenție anterioară, George Simion a recunoscut că familia sa nu avut nicio tangență cu politica.

”Am 34 de ani, sunt necăsătorit, vreau să mă căsătoresc anul viitor. Pe politică pot să vorbesc ore întregi… Am o relație, sigur, iubesc o fată. Am o familie care m-a crescut, am o soră, mama și tata au tras din greu ca să ne crească. În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpad, ai mei m-au crescut cum au putut!”, a spus George Simion.