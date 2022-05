George Simion, scandal uriaș la o televiziune din România. Paznicii l-au oprit să intre în sediu

Liderul AUR, George Simion, a făcut scandal uriaș la o televiziune din România. Nefiind invitat, Geroge Simion a vrut să intre cu forța în sediul televiziunii unde intenționa să se ia din nou de ministrul Energiei, Virgil Popescu, care era invitat acolo. Astfel, paznicii televiziunii s-au văzut nevoiți să interzică accesul liderului AUR.

A fost scandal miercuri seara la sediul televiziunii Digi 24, acolo unde George Simion a vrut să intre cu forța. Acesta a mers la televiziunea respectivă pentru a se certa cu Virgil Popescu, ministrul Energiei. De asemenea, cu o zi în urmă, George Simion a mai avut un scandal cu Virgil Popescu, în Parlamentul României, unde în timpul dezbaterii legii ofshore i-a adus acestuia mai multe acuzații grave.

Astfel, liderul AUR a vrut să continue probabil scandalul început la Parlament cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, invitat de data aceasta la Digi 24. George Simion a ajuns la sediul televiziunii și a vrut să pătrundă în incintă, chiar dacă nu era invitat.

Oamenii de pază ai postului Digi 24 s-au opus și au reușit în cele din urmă să-l dea afară pe George Simion din sediul instituției, iar la fața locului au sosit și mai multe echipaje de poliție. Atunci, liderul AUR a început să aducă mai multe injurii postului de televiziune.

George Simion a ajuns la sediul Digi 24 după ce acolo, ministrul Energiei, în calitate de invitat, acuza AUR de legături cu Rusia, unele relații pe care ministrul le-ar fi observat încă de la izbucnirea războiului din Ucraina.

„Inclusiv în timpul războiului din Ucraina am văzut foarte clar o ezitare a celor de la AUR să se ducă să facă manifestaţie în faţa ambasadei (Rusiei – n.r.). Oare de ce? Am văzut pe altcineva, fost membru AUR, şi cu membri din AUR care s-au dus la ambasadorul Federaţiei Ruse să discute cum că România trebuie să fie neutră. Deci am văzut multe lucruri de acest gen în presă, vorbindu-se. De aici putem face corelaţii şi putem trage concluzii. Acuma, România este un stat democratic, sunt convins că lucrurile vor merge înainte. Am văzut sondajele de opinie cu privire la orientarea pro-europeană şi pro-euro-atlantică a românilor, ea a crescut mult mai mult odată cu izbucnirea acestui război la frontiera României şi eu sunt convins că până în 2024 şi acest partid se va duce, uşor”, a afirmat Virgil Popescu la Digi24.