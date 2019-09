George Burcea, trecut tulbure și misterios. Cu ce se ocupa înainte de a deveni soțul Andreei Bălan

Andreea Bălan și George Burcea se căsătoresc religios și își botează mezina duminică, 15 septembrie. Cei doi formează un cuplu sudat din 2015. Cum despre Andreea este scris peste tot, ce se știe despre Burcea? Înainte de a fi actor, s-a pregătit pentru o meserie total opusă celei pe care o practică acum. Ce meserie a avut acesta?

George Burcea și Andreea Bălan formează un cuplu din anul 2015. Ei au două fetițe, pe Ella Maya și Clara Maria. Cei doi s-au cunoscut la filmările videoclipului ”Rece”, unde Andreea l-a dorit în filmarea sa, după ce l-a văzut în câteva poze. De altfel, din declarațiile artistei, principiul a fost ”văzut și plăcut”, căci, după filmări, interpreta și-a spus în minte:” cred că o să fie iubitul meu în curând”.

Anii au trecut, iar despre evenimentele din familia lor s-a scris, însă nu și despre ocupația lui Burcea dinainte de a-i deveni soț jumătății trupei Andrei. Toată lumea știe că George Burcea este actor, unul din ce în ce mai cunoscut, care, în plus, scrie scenarii de scurt-metraj, priceput și într-ale literaturii, scoțând un volum de versuri ”Un strop de culoare”. Puțini știu, însă, că, înainte de a alege arta s-a pregătit pentru o meserie opusă celei pe care o practică acum.

„Sunt fost marinar, actualmente actor. Când am terminat liceul am dat la Universitatea Maritimă din Constanța, după care chiar am plecat pe mare. Am stat doi ani pe mare, apoi am revenit, am renunțat la faultatea de marinărie și am dat la Actorie”, a spus Burcea, într-un interviu pentru viva.ro.