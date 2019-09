La 5 ani după ce Andreea Bălan și Keo s-au despărțit, Misty încă este acuzată că ”le-a spart casa”. Cum a reacționat artista

Misty vine cu lămuriri! La 5 ani după ce Andreea Bălan și Keo s-au despărțit, cântăreața încă este acuzată că ”le-a spart casa”. Cum a reacționat?

În anul 2014, povestea de amor complicată dintre Keo, Misty și Andreea Bălan ajunsese la dimensiunile unui uragan care lovește aprig în cei trei protagoniști. La acea vreme, jumătatea trupei Andre explica telespectatorilor diferitor emisiuni în care apărea pentru a vorbi despre acest subiect că, timp de șase ani, inima lui Keo s-a împărțit între ea și Misty. De la Misty…nicio șoaptă. Andreea continua să aducă dovezi pentru faptul că a fost mințită și trădată.

Cert e că azi, cele trei personaje sunt poziționate cu totul diferit. Relația dintre Bălan și Keo nu mai există, iar amantlâcul din 2014 s-a concretizat, Misty și Keo având acum un copil împreună. Cu toate acestea, evenimentul din trecut a fost readus în lumină. Designerul Adrian Oianu a venit recent la ”Xtra Night Show” de pe Antena 1 și a analizat ținutele vedetelor prezente la un eveniment monden. Printre vedete, s-a numărat și Misty, pe care creatorul de modă a analizat-o în linii mari, amintindu-și de ea din faptul că ”a spart casa” cuiva.

În replică, Misty a scris pe Facebook că „n-a spart nimeni casa nimănui”, recomandându-i să treacă peste această întâmplare.

„Pantalonii prea lungi, mi-i asum! Am luat tinuta de la Monarh FashionDesign cu putin timp inainte de evenimentul acesta si am crezut ca cele mai inalte tocuri pe care le aveam acasa will do it 😬 n-a fost asa, “S-a produs o extorsiune a unei…intr-o…dupa care… puteti uita! “ 😂😂😂

In alta ordine de idei, asta cu “ E aia care a spart casa lu’…!“ e mega rasuflata! Get over it like everybody did! N-a spart nimeni nicio casa , era sparta si terminata demult! Asa…Ceea ce nu am inteles, desi domnul Oianu a explicat, dar nu prea… 🤪 Cum se poarta aceasta geanta “Coco “ pana la urma? Cam atat…Multumesc 🙃”, a scris artista.