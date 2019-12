George Buhnici, taxat dur după ce și-a parcat ilegal Tesla. Nu se află la prima abatere

George Buhnici a fost taxat dur după ce și-a parcat ilegal automobilul, un model Tesla. El a fost fotografiat în timp ce a parcat pe o trecere de pietoni, iar imaginile au ajuns pe pagina de Facebook Ai parcat ca un bou, unde Buhnici a lăsat un comentariu.

George Buhnici, taxat dur după ce și-a parcat ilegal Tesla

„George Buhnici, lasă-ne o adresă la care îți putem trimite niște baterii alcaline. pentru bun-simț, nu pentru tesla. #cavaleria”, este mesajul postat pe pagina de Facebook AI parcat ca un bou, alături de imaginile în care autoturismul lui Buhnici apare parcat pe o trecere de pietoni.

Fostul realizator al emisiunii iLikeIT, de la Pro TV, a reacționat imediat la postare, i-a dat share și a lăsat un comentariu.

„Vă mulțumesc pentru civilizația prin mustrare publică. Îmi asum vina și îmi cer scuze. Ca să fie complet, am dat share pe Facebook să vadă toată lumea cum nu se parchează. Ridicam mâncare pentru mai mulți. Dar nu contează. Știu că mașina e ușor de recunoscut. Am fost prins cu poză de la prima abatere. Nu cred că mai apare vreo poză cu parcare aiurea de anul acesta. Dar, așa cum am spus, nu contează. Important e să înțelegem că așa nu se face și să penalizăm când se întâmplă”, a scris Buhnici pe Facebook.

Un internaut l-a dat însă de gol, după ce a postat o altă poză cu modelul Tesla parcat ilegal pe data de 11 decembrie, dorind să demonstreze astfel că George Buhnici are obiceiul să ]și cam lase autoturismul pe unde apucă.

„Ai acest fetiș, de a parca pe trecerile de pietoni? Din 11 decembrie e poza aceasta, cel puțin 30 de minute a stat mașina acolo”, a scris bărbatul pe Facebook.

„E electrică și are voie să oprească oriunde, dar are un mare minus, nu e inteligentă, că altfel nu se oprea pe trecerea de pietoni”, a fost un alt mesaj primit pe rețeaua de socializare.