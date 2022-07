George Buhnici se apără după declarațiile scandaloase la adresa femeilor. Ce spune că i se întâmplă, de fapt: “Nu pot opri trolii”

George Buhnici se apără după declarațiile scandaloase la adresa femeilor. El a avut prima reacție, pe site-ul personal. După ce a stârnit un val de critici în spațiul public, afirmând că cei care se duc la mare vor să vadă „piele fără vergeturi”, îndemând, totodată, fetele să mai meargă și pe la „săliță”, George Buhnici are o explicație pentru forța cu care mesajul s-a viralizat.

George Buhnici a postat un amplu mesaj pe site-ul său, în care a vorbit despre mesajul în care a făcut afirmații despre soția sa și despre femeile pe care le-a văzut pe litoral. Într-un interviu, el își lăudase soția că „arată ca o minoră”, trimițându-le la sală pe fetele care se expun la mare, dar „nu arată bine„.

„Pedofilia este o crimă. Obezitatea, o problemă de sănătate publică. Sunt norocosul soț al unei femei frumoase, alături de care trăiesc de prin 2007. La cât mă pricep eu, femeilor le place să fie admirate, respectate, să primească flori și complimente.

Să îi spui unei femei că arată mai tânără decât vârsta din buletin este ceea ce își doresc marea majoritate, mai ales după vreo 30 de ani. În cazul soției mele, chestia asta se vede. E meritul ei că se îngrijește, iar asta m-a motivat și pe mine în ultimii ani să revin de la vreo 100 de kilograme spre o siluetă… normală.

Însă nu despre asta e scandalul zilei. Ci despre faptul că aș încuraja pedofilia și că aș fi misogin. Să le luăm pe rând.

Nu e prima dată când îmi complimentez soția că arată mult mai tânără. O fac constant, am făcut-o și acum vreo trei ani când am spus că arată ca o minoră într-o postare pe Instagram. Era evident o metaforă.

Dacă o spune un comediant, e umor? Dacă o spun eu, de ce devine altceva decât o glumă, fie ea și de slabă calitate? Oricine mă cunoaște știe ce relație am cu soția și că nu încurajez pedofilia. Nu mă așteptam ca, din tot ceea spun și fac, o metaforă să aibă un astfel de succes după un interviu pentru un show de la TV.

Interesant este că interviul nici nu a avut succes, nici pe TV și nici online, în prima săptămână după publicare. Acel interviu a fost reîncărcat parțial pe unele grupuri online și amplificat în ultimele două-trei zile. Crezi că sunt paranoic? Mai multe despre asta, la final.

Chestiunea de mai sus se leagă însă cu altceva ce am spus în acel interviu. Am criticat public expunerea obezității și celulitei. Nu sunt primul care spune că avem o epidemie de obezitate. O spun medicii și o vedem cu toții. În #IGDLCC am abordat subiectul de mai multe ori cu medici și nu numai. Sunt știri și la TV constant. Cei care încă mai avem curajul să vorbim deschis și să deranjăm corectitudinea politică exagerată trebuie să o spunem deschis. Obezitatea este o problemă națională.

O persoană obeză nu alege să fie obeză, dar e treaba noastră ca societate să încurajăm, să motivăm și să punem presiune pentru ca o problemă de sănătate publică să nu devină noua normalitate. Da, am spus că fetele ar trebui să mai treacă pe la sală. Întrebați antrenorii de toate felurile câți copii mai ajung la sport. Am spus-o pe un ton sarcastic, cu ironie, pentru un show de TV și a deranjat. Dar e adevărat”, a scris George Buhnici.