George Buhnici, lovitură la tribunal. Amendă de 3.000 de lei după derapajul la adresa femeilor

George Buhnici, nevoită să plătească pentru faptele sale. În urma declarațiilor sale ofensatoare la adresa femeilor și felului în care acesta arată, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a decis: vedeta trebuie să achite o amendă de 3000 de lei pentru derapajul la adresa doamnelor.

În vara anului 2022, George Buhnici a făcut o serie de declarații controversate la adresa femeilor. Acesta s-a plâns de faptul că merge la plajă și nu vede decât trupuri sculptate, așa cum și-ar fi dorit.

Criticile sale nu s-au oprit aici. Vedeta a mărturisit că soția lui arată foarte bine, lucru de care este foarte mândru deși aceasta a fost și mamă și nu mai are o vârstă fragedă. De aici până la comparația cu acesteia cu o minoră a fost doar un pas.

„Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce?

Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare.

“Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele. Jur. Uită-te la ea!” Câți ani îi dai?”(…) Băi, dacă îți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră, că dacă scazi cât i-ai dat tu cu cât are ea, minoră iese”, a declarat George Buhnici, la Antena 1.