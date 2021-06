Cristi Borcea este un tată foarte mândru! Gemenii lui, Angelo și Melissa, au împlinit 18 ani, așa că afaceristul s-a decis să le facă un cadou senzațional pentru a nu uita niciodată acest moment. Chiar dacă mariajul dintre el și mama lor, Mihaela, nu a rezistat, acesta nu uită niciodată se se ocupe de copiii pe care îi au împreună.

Cristi Borcea se bucură de trei copii din căsnicia cu Mihaela. Cel mai mare, Patrick, are 23 de ani, iar acum gemenii săi, Mihai Angelo și Antonia Melissa, au împlinit 18 ani! Afaceristul este extrem de fericit pentru că a reușit să aibă o familie numeroasă și nu ratează nicio ocazie atunci când vine vorba de le oferi cadouri minunate copiilor săi.

De această dată, partenerul Valentinei Pelinel a dat o mare petrecere în cinstea gemenilor. El a avut grijă să fie doar invitați de top la eveniment și toată lumea să se distreze. Majoratul celor doi a avut loc chiar la Magic Place Crângași, un local deținut de afacerist. Este evident că mâncarea servită și băuturile au fost de cea mai bună calitate, mai ales pentru că Borcea este mare amator de lux.

Alex Bodi, Cosmin și Daniel Olăroiu, Elias Thiess, Mario Mutu și frații Turcu s-au numărat printre invitații de seamă chemați la petrecerea de pomină. De asemenea, unii dintre cei mai în vogă maneliști au întreținut atmosfera pentru ca afaceristul să se asigure că gemenii săi au parte de un majorat de neuitat. Cântăreții ce au fost prezenți la eveniment sunt Vali Vigelie și Tzancă Uraganu, spre bucuria tuturor.

Bineînțeles, maneliștii au avut grijă ca invitații să se bucure de cele mai bune piese, așa că dedicațiile de la majoratul gemenilor au curs. Pe lângă toate aceste aspecte, torturile au făcut pe toată lumea să rămână cu gura căscată, semn că afaceristul Cristi Borcea nu stă la discuții atunci când vrea să le ofere copiilor săi tot ce este mai bun.

Cristi Borcea s-a iubit cu femei extrem de frumoase, așa că acesta se poate declara fericit pentru că are o familie numeroasă. În timp ce nu mulți bărbați pot declara acest lucru, fostul acționar de la Dinamo reușește să își întrețină cu brio micuții, dar nicio proprietate nu este trecută pe numele fostelor partenere.

„Mama este singura femeie în care am încredere totală și toate sunt la mama. Soțiile mele nu au nimic pe numele lor! Mihaela are casa, care este a copiilor, Alina are vilă care e pe numele lui Alex și a Gloriei, Carolin are apartament în Băneasa. Toți ceilalți copii au case, au apartamente, mă ocup de școlarizarea lor, au bone, dar femeile ca să nu o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor pentru că după aia spun că li se cuvine.”, a spus Cristi Borcea pentru Denise Rifai.