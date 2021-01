S-a aflat câți bani au fostele soții ale lui Cristi Borcea, de fapt. Afaceristul a spus adevărul, în sfârșit, despre banii pe care fostele neveste, dar și actuala soției îi are.

Cristi Borcea s-a pus pe făcut dezvăluiri. Care femeie din viața lui îi controlează toată averea

S-a aflat câți bani au fostele soții ale lui Cristi Borcea, de fapt. Fostul dinamovist a spus adevărul, în sfârșit, despre averile soțiilor sale și ce femeie din viața lui are cei mai mulți bani.

Viața lui Cristi Borcea a fost mereu subiect pentru prima pagină a ziarelor, fie că s-a despărțit, fie că s-a căsătorit, fie că a devenit tată din nou, fie că s-a dus la pușcărie. Întrucât lucrurile tind să se deformeze, adevărul despre Cristi Borcea, 51 de ani, este că a fost căsătorit de 3 ori și are 9 copii cu 4 femei.

Ce avere are Mihela Borcea și Alina Vidican

De asemenea, presa a scris că atât prima sa soție, Mihaela Borcea, cât și cea de-a doua, Alina Vidican, au primit de la Cristi Borcea averi substanțiale după ce au fost părăsite.

Despre Mihaela Borcea se știe că are o afacere în domeniul frumuseții și e implicată și în turism, iar despre Alina Vidican, că duce o viață liniștită la Miami, SUA, alături de copiii pe care-i are cu fostul dinamovist.

Cine are cei mai mulți bani

Cu toate astea, deși s-a vorbit mult despre banii pe care afaceristul i-ar fi dat femeilor din viața lui doar ca să divorțeze de ele, adevărul este incredibil, iar acesta a fost dezvăluit chiar de Cristi Borcea în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Astfel, Cristi Borcea a dezvăluit că toți banii lui, inclusiv cei din afacerile din domeniul carburanților, dar și cei din imobiliare, sunt ai mamei lui.

Mama lui Cristi Borcea, una dintre cele mai bogate femei din țară

Cu alte cuvinte, se poate spune că Elena Borcea, mama lui Cristi Borcea, este una dintre cele mai bogate femei din România.

Astfel, mama lui Cristi Borcea deține jumate din acțiunile celor mai bănoase afaceri pe care le are fostul finanțator dinamovist, respectiv cele din domeniul carburanților.

În ce femeie are Cristi Borcea încredere totală

”Este mama singura femeie în care aveți încredere?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Cristi Borcea. ”Da. Mama este singura femeie în care am încredere totală și toate sunt la mama. Soțiile mele nu au nimic pe numele lor! Mihaela are casa, care este a copiilor, Alina are vilă care e pe numele lui Alex și a Gloriei, Carolin are apartament în Băneasa.

Toți ceilalți copii au case, au apartamente, mă ocup de școlarizarea lor, au bone, dar femeile ca să nu o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor pentru că după aia spun că li se cuvine”, a răspuns Cristi Borcea.