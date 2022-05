Gemenele lui Cristi Borcea au crescut mult. Cum arată fiicele Valentinei Pelinel acum

Valentina Pelinel și Cristi Borcea trăiesc o frumoasă poveste de iubire, iar familia lor este completă, de când au apărut pe lume cei trei copii ai lor, Milan și gemenele Indira și Raisa. Fostul topmodel și-a făcut apariția, recent, la un eveniment alături de cele trei comori ale sale. Cât de mult au crescut fiicele lui Cristi Borcea.

Cristi Borcea se consideră un bărbat norocos, un soț fericit și un tată extrem de mândru, fiind părintele a 9 copii. Afaceristul și soția lui, Valentina Pelinel, formează un cuplu de mai bine de opt ani de zile, iar împreună au o familie împlinită, tabloul fiind completat de cei trei copii ai lor.

Milan are șase ani, iar gemenele Indira și Raisa au împlinit trei ani, pe data de 1 martie. Deși mama lor este o fire discretă și își ține viața privată departe de ochii curioși ai presei, Valentina Pelinel și-a făcut apariția alături de fiicele sale, de curând, la un eveniment din Capitală.

Soția lui Cristi Borcea s-a dus la lansarea de bijuterii de copii a Malvinei Cervenschi, o bună prietenă de-ale Valentinei Pelinel. Fostul topmodel s-a pozat alături de gemenele sale, care au devenit adevărate domnișorici.

Îmbrăcate la fel, cu două rochițe negre cu o fundă roz, Indira și Raisa au strălucit alături de mama lor și de frățiorul mai mare, Milan. Copilașii s-au jucat, au mâncat vata pe băț și înghețată, după ce au probat bijuteriile frumoasei brunete.

„Malvina îmi e prietenă de 15 ani și sunt foarte mândră de realizările ei. Are deja un brand foarte cunoscut pe plan naţional. Copiii s-au distrat de minune la evenimentul Malvensky kids”, a declarat Valentina Pelinel, în exclusivitate pentru click.ro .

Deși de-a lungul anilor au răsărit tot felul de speculații privind conflictele ce ar exista între Valentina Pelinel și Mihaela Borcea, fostop topmodel susține că nu s-a certat niciodată cu prima soție a lui Cristi Borcea.

Dimpotrivă, se pare că cele două femei din viața afaceristului au păstrat o relație amicală, de dragul armoniei dintre cele două familii.

„Eu cu Mihaela nu am avut certuri niciodată. Avem relații perfect normale, civilizate. Copiii se văd între ei. Nici nu ne-am certat, nici nu ne-am împăcat pentru că nu am avut de ce, nu am fost certate.

E un imperiu creat de Cristi. El nu doarme nopțile. Ca să faci bani, trebuie să cheltui bani. Toată lumea muncește la asta.

(…) La hotel o să avem piscine noi, infinity, piscine de copii, loc de joacă, mărim și terasa, care este superbă și care are vedere la mare.”, a declarat Valentina Pelinel, în cadrul unui podcast de pe Youtube.