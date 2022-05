Cristi Borcea, despre momentele grele din închisoare. Ce l-a făcut să izbucnească în plâns. Nu s-a sfiit să recunoască asta

Până la 51 de ani, Cristi Borcea a trăit experiențe dureroase, traumatizante și intense cât alții nu ar vedea în 10 vieți. Controversatul om de afaceri se declară a fi un bărbat sentimental și sensibil. Recent, soțul Valentinei Pelinel a vorbit despre greutățile pe care le-a întâmpinat în anii în petrecuți în spatele gratiilor și cât de tare se emoționează când își amintește de perioada în care a fost acționar la Dinamo.

Cu puțin timp în urmă, Cristi Borcea a fost invitatul lui Nasrin Ameri, în cadrul podcastului pe care bruneta îl găzduiește pe Youtube.

Fostul acționar de la Dinamo București și-a pus sufletul pe tavă într-un interviu acordat finei sale, permițându-le internauților să cunoască latura sa sensibilă.

În ciuda faptului că se consideră un bărbat puternic, Cristi Borcea a dezvăluit că este o persoană sensibilă și emotivă, mărturisind care sunt lucrurile care-l emoționează cu adevărat, potrivit ego.ro.

Soțul Valentinei Pelinel își aduce aminte cu nostalgie și plăcere de anii pe care i-a petrecut la cârma clubului său de suflet, FC Dinamo București. Cristi Borcea spune că se emoționează adesea, atunci când privește fotografii cu amintirile sale din acea perioadă și nu numai.

De obicei plâng eu cu mine, dar sunt momente când nu te poți abține. Au fost momente când am plâns de bucurie că mi-a dat Dumnezeu să o întâlnesc pe Valentina și să îmi recapăt liniștea.”, a declarat Cristi Borcea în podcastul lui Nasrin Ameri.

„Săptămâna trecută stăteam în birou. Patrick mi-a făcut cadou de ziua mea momente din viața mea de la 25 de ani până la 40 de ani când am plecat de la Dinamo. Nu, la 42 am plecat.

Cristi Borcea a fost un adevărat cuceritor în tinerețe. Pe lângă faptul că se află la a treia căsnicie, fiind însurat cu fostul topmodel Valentina Pelinel, afaceristul este tatăl mândru a 9 copii.

Deși întotdeauna și-a dorit o familie numeroasă, Cristi Borcea a mărturisit că s-a consultat cu partenera lui de viață și au decis împreună să se oprească din a procrea, Valentina Pelinel fiind femeia care i-a dăruit trei copii, un băiețel și două fetițe gemene.

„Le-am făcut și eu pe toate și am trecut prin toate. Am făcut patru copii în pușcărie, îți dai seama… nouă copii în total. Da, am vorbit cu Valentina și ne oprim aici.

Vrem să ne facem timp mai mult pentru noi. O lună iarna, două luni vara reunesc toți copiii, toți cei nouă copii împreună și trebuie să mai găsim timp și pentru noi.

Am avut interesul să fiu cât mai bine cu mamele lor, să crească copiii într-un mediu civilizat, normal și să nu aibă traume. Toți copiii sunt foarte bine, și mamele copiilor sunt bine, și eu sunt bine.”, a dezvăluit Cristi Borcea.