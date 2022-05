Cum se înțelege Valentina Pelinel cu prima soție a lui Cristi Borcea, Mihaela. Adevărul nebănuit despre relația lor

Mulți dintre fanii lui Cristi Borcea cred că există o rivalitate între femeile pe care le-a avut în viață de-a lungul vieții. Care este adevărata relație dintre Valentina Pelinel și Mihaela? Fostul model a adus în prim-plan câteva detalii despre viața pe care au ales să o ducă cei din familie. Se pare că nu există timp de orgolii și supărări. „E un imperiu. Toată lumea muncește la asta”, a menționat ea.

Gurile rele arătau că există o competiție între fostele soții, iar Valentina ar fi dorit într-un timp chiar să o excludă din afaceri pe prima parteneră a iubitului său. Adevărul este însă altul.

Cele două nu se înțeleg deloc rău. Cristi Borcea a fost căsătorit cu Mihaela între anii 1988 – 2011. Cei doi au trei copii împreună, iar după 23 de ani de căsătorie au decis să meargă pe drumuri separate.

Omul de afaceri s-a căsătorit cu Valentina Pelinel în anul 2018 cu care are tot trei copii. De-a lungul timpului s-a speculat faptul că cele două ar avea multe de împărțit.

Adevărul este departe! Femeile au făcut pace de dragul armoniei totale din familii. Valentina și Mihaela chiar administrează împreună un hotel din Olimp. Blondina a mărturisit în cadrul unui podcast că nu au existat niciodată certuri între ele și chiar se ajută reciproc și de dragul afacerii.

Fostul model a mărturisit că relațiile dintre ele sunt perfect normale și civilizare, mai cu seamă că toți copiii se văd între ei și țin legătura așa cum este normal.

Dorința afaceristului pentru un imperiu impresionant le-a adus în cele din urmă pe femeile din viața lui să pună mână de la mână să îl ajute, lucru pentru care este nevoie de înțelegere.

„Eu cu Mihaela nu am avut certuri niciodată. Avem relații perfect normale, civilizate. Copiii se văd între ei. Nici nu ne-am certat, nici nu ne-am împăcat pentru că nu am avut de ce, nu am fost certate. E un imperiu creat de Cristi. El nu doarme nopțile. Ca să faci bani, trebuie să cheltui bani. Toată lumea muncește la asta”, a mai declarat Valentina Pelinel.

„Dar ce aranjamente s-au mai făcut la hotel, nu glumă! O să avem piscine noi, infinity, piscine de copii, loc de joacă, mărim și terasa, care este superbă și care are vedere la mare’, declara Valentina Pelinel.