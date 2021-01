Geanina Ilieș, apariție de senzație în București. Cât costă un singur accesoriu pe care l-a purtat vedeta

Geanina Ilieș a avut o apariție de senzație în București. Cât costă un singur accesoriu pe care l-a purtat vedeta. Cert este că toate accesoriile vedetei ar fi de ajuns pentru cumpărarea a două apartamente frumoase.

Geanina Ilieș, apariție șoc în București. Accesoriile vedetei fac cât două apartamente frumoase în Capitală

Geanina Ilieș a avut o apariție de senzație în Capitală, scrie ciao.ro. Cât costă un singur accesoriu pe care l-a purtat vedeta. Dacă e să se facă suma tuturor accesoriilor aceasta ar fi de ajuns pentru cumpărarea a două apartamente bune în Capitală.

Vedeta Pro TV a fost surprinsă de paparazii zilele trecute în timp ce ieșea dintr-un salon pe care îl patronează.

Geanina Ilieș are o siluetă de invidiat

Astfel se poate vedea că vedeta are o silueta de nota 10. Purta un frumos palton perfect asortat cu o pereche de cizme din piele și o geantă a cărei valoare este puțin peste 2.000 de euro.

Însă, piesa de rezistență a fost super mașina proaspăt achiziționată a vedetei, un Range Rover Velar care face nu mai puțin de 100.000 de euro.

Geanina Ilieș are tot ce-și dorește

Doar privind-o pe Geaniana Ilieș își dă sema că are tot ce-și dorește. Are un job bun în TV, are și afaceri, lucruri care îi permit să trăiască o viață de lux.

În plus, pe lângă carieră și bani, Genina Ilieș se laudă și cu o relație de dragoste care ar face multe dive de la noi geloase. Vedeta are și un fiu Patrick, iar pe soțul ei preferă să îl șină departe de lumina reflectoarelor. Și fiul vedetei este de acord și chiar are o vorbă despre asta.

Iubitul Geaninei Ilieș o sprijină când vine vorba de afaceri

”Sunt într-o relaţie de opt ani de zile şi suntem foarte fericiţi aşa. Latura asta a mea afectivă, personală, n-am arătat-o nu pentru că m-aş fi ferit, ci pentru că aşa am decis că e mai bine. El lucrează într-un alt domeniu, n-are legătură cu lumea asta a mea. Chiar fiul meu, Patrick, spunea că e de ajuns o vedetă în familie. Fericirea nu trebuie, neapărat, strigată pe reţelele sociale. Noi ne-am simţit mult mai bine aşa”, a declarat Geanina Ilieș pentru okmegazine.ro.

Bărbatul care îi este aproape Geaninei Ilieș de 8 ani, este cel care a susținut-o să intre în afaceri și tot el este acela care o sfătuiește atunci când trebuie să ia decizii mai grele în ceea ce privește afecerile. Acesta se numește Mircea.