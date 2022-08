Gazonul de pe Cluj Arena arată „horror”, după festivalul Untold. Anul trecut a fost înlocuit, iar operațiunea a costat 150.000 de euro – Foto & Video

Gazonul de pe Cluj Arena a avut serios de suferit după festivalul Untold. Jurnaliștii din localitate au oferit poze și filmări din care se vede că lipsesc porțiuni foarte mari de iarbă. Organizatorii evenimentului s-au angajat că vor înlocui suprafața de joc, de pe stadionul unde joacă Universiatatea Cluj. Anul trecut s-au ținut de cuvânt.

Gazonul de pe Cluj Arena arată foarte rău și formația Universitatea, pregătită de Erik Lincar, nu își va putea juca pe teren propriu partidele de „acasă” din SuperLiga. Cele patru zile de concerte și evenimente de la Untold l-au avariat destul de tare. Jurnaliștii de la actualdecluj.ro au prezentat fotografii din care se vede că lipsesc destul de multe bucăți de iarbă, iar în unele locuri gazonul este pârjolit. Ei spun că terenul nu arata grozav nici înaintea celor patru zile de la Untold. de altfel chiar antrenorul Erik Linkar se plângea, de acest aspect, la finalul sezonului din Liga 2.

„Gazonul nu e în cea mai bună stare, dacă va ploua atât de tare. Acum este destul de îmbibat cu apă, dar poate avem noroc și mâine nu va ploua așa de consistent. Terenul este important pentru noi și sper să fie în cea mai bună stare”, s-a plâns Lincar, acum trei luni.

Organizatorii festivalului s-au angajat, prin contract, să refacă în totalitate gazonul. Anul trecut s-au ținut de cuvânt și au plătit 150.000 de euro, iar în luna noiembrie stadionul avea teren cu iarbă naturală, cu o grosime de cinci centrimetri și o densitate de 95-98 la sută. Înălțimea firului de iarbă avea 2,5 cm. Lucrările au durat aproape două săptămâni. A fost primul an, din anul 2011, când gazonul a fost înlocuit complet.

Cea de-a șaptea ediție a festivalului UNTOLD a avut loc între 4-7 august 2022, în Cluj-Napoca. Peste două sute de artiști naționali și internaționali de top au urcat pe scenă: Alok, Above & Beyond, Anne-Marie, Claptone, David Guetta, Dimitiri Vegas & Like Mike, Don Diablo, G-Eazy, Hardwell, J Balvin, Kygo, Paul Kalkbrenner Live și-au încântat fanii, mulți dintre ei plătind sume foarte mare pentru cazare. Atunci când au găsit. Organizatorii au estimat că au fost peste 360.000 de spectatori.

SURSA FOTO: actualdecluj.ro