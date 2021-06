Gaură misterioasă apărută în deșert: ‘Gura iadului’. Ce s-a întâmplat, de fapt

O gaură neagră care a apărut în solul galben-brun al deșertului, în estul Yemenului, pare o minune inexplicabilă a naturii și tocmai pentru asta este înconjurată de povești cu demoni și spirite malefice.

Astfel, pentru fascinantul puț Barhout, cunoscut și sub numele de ”Fântâna iadului” sau ”Gura iadului”, oamenii de știință încă nu au explicații clare în ce privește originea sa.

Puțul Barhout se află la aproximativ 1.300 de kilometri est de capitala Sanaa, în apropiere de granița cu Oman. Puțul Barhout este de fapt o gaură uriașă, apărută în deșertul din provincia yemenită Al-Mahra, la Hadhramaut. Acest puț are o lățime de 30 de metri și o adâncime între 100 și 250 de metri.

Potrivit folclorului local, gaura denumită și ”Gura iadului” ar fi, de fapt, o închisoare pentru demoni, o superstiție care mai este întărită și de mirosururile grele care vin din adâncurile sale. Mai mult decât atât, superstițiile spun că obiectele din apropierea acestui puț sunt ”supte„ de el.

De asemenea, oficialii yemeniți au spus că nu știu ce anume se află acolo jos.

„Este foarte adâncă, nu am ajuns niciodată pe fundul ei, este prea puțin oxigen și nu există ventilație”, spune Salah Babhair, directorul general al autorității locale pentru studii geologice și resurse minerale. „Am mers să inspectăm zona și am intrat în puț. Am ajuns la o adâncime de peste 50-60 de metri și am observat lucruri stranii în interior. Am simțit și un miros ciudat… Este foarte misterios totul”, a subliniat geologul.