Găselniţa unui român pentru a consuma mult mai puţin curent electric. Ce şi-a montat la casă, facturile scad considerabil

Scumpirea facturilor la gaze, lumină și apă i-a îngrijorat foarte mult pe cetățenii țării noastre. Încercând să găsească tot felul de trucuri și idei pentru a reduce cheltuielile și de a face economie în propria locuință, un român a găsit soluția pentru a plăti cât mai puțin la utilități. Ce îi sfătuiește pe toți.

Odată cu creșterea facturilor la gazele naturale și energia electrică, românii au luat măsuri drastice pentru a reduce cheltuielile utilitare.

În timp ce unii scot electrocasnicele din priză, pe timp de noapte, iar majoritatea cumpără becuri economice pentru a ilumina casa, un om de afaceri din Constanța pare să fi găsit soluția potrivită pentru a plăti cât mai puțin.

Antreprenorul constănțean susține că a apelat la o alternativă surprinzătoare, pentru a-și salva compania de la faliment și de a reduce facturile la lumină.

Afaceristul Gelu Tulea a investit peste 280.000 de lei pentru 140 de panouri fotovoltaice. Bărbatul a făcut investiția în luna aprilie a acestui an, pentru a reduce cheltuielile în lunile de vară. El susține că își va putea recupera banii în trei ani de zile.

Românul a instalat 140 de panouri fotovoltaice în propria curte, datorită unei sume de bani pe care a obținut-o prin credit de la bancă.

După o jumătate de an de când a montat panourile respective, afaceristul susține că soluția lui a dat rezultate. Efectul panourilor fotovoltaice a început să se simtă, acestea producând mai multă energie decât consumă. Ca un rezultat, facturile la energie electrică sunt de zero lei.

„Din 12 aprilie am făcut 43.57 MWh. Merită. Sfătuiesc pe toată lumea. Este modalitatea prin care putem să rezistă. Am plătit într-un an de zile 95.000 de lei am plătit curentul la curent.”, a completat antreprenorul pentru sursa citată.