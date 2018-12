S-a spart gașca PSD: Dragnea a rămas fără majoritate în Camera Deputaților și cineva câștigă din toată treaba asta

Gesturile lui Dragnea din ultimele luni au început să aibă consecințe pentru viitorul PSD. Migrația a patru senatori tocmai s-a reflectat în pierderea majorității din Camera Deputaților.

Victor Ponta revine serios în politica din România cu partidul său Pro România. Deși a fost nevoit să se retragă din poziția de premier în urmă cu câțiva ani și a fost subiectul mai multor scandaluri, Ponta face o treabă foarte bună în a atrage PSD-iști care s-au săturat de conducerea lui Dragnea.

A devenit evident pentru oricine că se va desființa PSD-ul înainte ca Dragnea să renunțe la poziția de lider în partid. Din acest motiv, nu mai puțin de patru deputați au demisionat luni din partidul de guvernare pentru a trece imediat la Pro România.

Migrația parlamentară nu este neapărat un fenomen nou, cu atât mai puțin în România. Problema este că gestul celor patru l-a lăsat pe Dragnea fără o majoritate în camera deputaților. Cei care au plecat sunt deputatul PSD din Caraş-Severin, Ion Mocioalcă, unul dintre contestatarii oficiali lui Liviu Dragnea, Ion Spânu, Mihai Popa si Mihai Mohaci. Ultimii doi sunt de la Brașov.

„Echipa PRO Romania din Parlament si din teritoriu s-a mărit cu oameni care nu pot fi cumpăraţi sau speriaţi! Deputaţii Ion Mocioalcă, Ion Spânu, Mihai Popa şi Mihai Mohaci sunt oameni alături de care am muncit în perioada guvernării 2012-2015 şi alături de care am promis în Campania din 2016 că vom continua politicile de dezvoltare, educaţie, sănătate, agricultură, infrastuctură”, a anunţat Victor Ponta într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ca referință, majoritartea în Camera Deputaţilor e de 165 de voturi. La această oră, PSD are 148 de deputaţi, iar ALDE – 19, pentru un total de 167, cu două voturi peste limită. Cu cele patru migrări, PSD a rămas cu două voturi sub majoritate. În concluzie, Liviu Dragnea a devenit dependent de voturile UDMR sau de voturile minorităţilor naţionale. La Senat, PSD încă se bazează pe o majoritate solidă, are 20 de voturi peste limită împreună cu ALDE.

„Este nedrept şi umilitor ca eu, asemenea unor alţi colegi ai mei din PSD, să aşteptăm fiecare CEX al partidului întrebându-ne dacă acela va fi momentul în care vom fi puşi în discuţie şi judecaţi de persoane care în marea lor majoritate nu au trăit în acest partid niciodată momentele de care am avut noi parte. Aceasta stare de fapt o consider umilitoare şi intolerabilă!“, a scris Mocioalcă pe Facebook, unul dintre deputații care l-a lăsat pe Dragnea pentru Ponta.